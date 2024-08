Com Gabi Portilho no futebol, DF chega a quatro medalhas e bate recorde

Com a classificação do Brasil para a final do futebol feminino depois da vitória da Seleção contra a atual campeã Espanha por 4 x 2, no Velódrome, em Marselha, o Distrito Federal tem disparado o melhor resultado desde a fundação da capital, em 1960, na história dos Jogos Olímpicos. Dos nove atletas da capital inscritos na competição, quatro voltarão com ao menos uma medalha no pescoço para casa. Saiba a seguir quem são eles.

Atletismo

Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética 20km e disputará a maratona da categoria (42km) ao lado de Viviane Lyra na madrugada desta quarta-feira (7/8), a partir de 2h30. Portanto, é mais uma oportunidade de medalha para o brasiliense.

Futebol feminino

Autora de dois gols na campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ambos no mata contra França e Espanha, a meia-atacante brasiliense conquistará no mínimo a medalha de prata na decisão do próximo sábado (10/8) contra os Estados Unidos, às 12h.

Judô

Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt conquistaram a medalha de bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024. Ambos subiram ao pódio com Beatriz Souza, Daniel Cargnin, Léo Gonçalves, Rafaela Silva, Rafael Macedo, Rafael Silva e Wiliam Lima.