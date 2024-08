"Maratona" em Paris provoca mal-estar em Caio Bonfim

Caio Bonfim durante prova do revezamento misto da marcha atlética em Paris - (crédito: Miriam Jeske/COB)

Paris — A quilometragem alta de Caio Bonfim nos Jogos Olímpicos da França deu sinais. Seis dias após conquistar a medalha de prata na prova individual dos 20km, o atleta de Sobradinho disputou, nesta quarta-feira, o revezamento misto de 42,195km ao lado da carioca Viviane Lyra, terminou na sétima colocação e passou mal.

Após a prova, Caio Bonfim recebeu Viviane Lyra na linha de chegada e, na sequência, atendeu aos jornalistas. Demonstrava exaustão, quase curvado, deixando claro que não estava bem. “Estou mal. Acabei de fazer uma maratona olímpica”, ressaltou. Apesar do cansaço, conversou com a imprensa brasileira por mais de 15 minutos.

Após as entrevistas, dirigiu-se a outro espaço da arena montada no Trocadéro, região próxima à Torre Eiffel e vomitou. Ele foi socorrido pela parceira de prova. Segundo a mãe do atleta ao jornal O Globo, o problema foi gerado por “indisposição estomacal devido ao desgaste da prova”.

Caio Bonfim se despede da Olimpíada de Paris com 40km marchados. Nesta quarta-feira, ele e Viviane Lyra terminaram a “maratona” na sétima colocação, em 2h54mim08s de prova. O ouro ficou com os espanhóis Martin Alvaro e Maria Perez (2h50min31s). Prata e bronze foram conquistadas pelos equatorianos Daniel Pintado/Glenda Morejon e pelos australianos Rhydian Cowley/Jemima Montag.

“Viemos aqui, acreditamos e lutamos. Sabíamos que estávamos entre os oito. Acreditávamos que estando entre os oito, poderíamos acreditar. Perdemos para os grandes”, avaliou Caio.

O revezamento misto da marcha atlética é uma novidade no programa olímpico. A prova foi incluída no cronograma nesta edição e substitui a disputa individual dos 50km. Participaram da prova 25 equipes, formadas por um homem e uma mulher. Cada um marchava em duas das quatro etapas.