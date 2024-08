Ana Paula Vergutz se classifica para a semifinal do caiaque individual

Ana Paula Vergutz cumpriu a prova em 1min56s09, cerca de quase cinco segundo a mais do que a primeira colocada na prova, a polonesa Dominika Putto - (crédito: Bertrand GUAY / AFP)

A brasileira Ana Paula Vergutz levará o Brasil na semifinal do caiaque individual, K1 500m, feminino nas disputas da canoagem velocidade, nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta terminou as quartas de final em quinto lugar, nesta quarta-feira (7/8), e conquistou uma vaga para a próxima etapa da competição.

Ana cumpriu a prova em 1min56s09, cerca de quase cinco segundos a mais do que a primeira colocada na prova, a polonesa Dominika Putto. Ruth Vosselman, dos Países Baixos, e Beatriz Briones, do México, fecharam a bateria em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Em quarto lugar, antes de Ana Paula, ficou Begona Lazkano, da Espanha.

Questionada sobre o balanço que faz do desempenho na prova, Ana mostrou descontentamento.

“O balanço não é bom não. Vou buscar uma remada melhor. No começo até que foi bem, mas depois o remo estava batendo muito na água e fazendo pouca força. Nas próximas provas é manter bem até o final”, disse em entrevista após as quartas de final.

Ana disputou as eliminatórias também nesta quarta-feira (7/8) e não conseguiu uma vaga direta na semifinal. A semifinal e a final ocorrerão no sábado (10/8), a partir das 5h30 e das 7h40, respectivamente, no horário de Brasília.