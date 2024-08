No atletismo, Fernando Ferreira e Jucilene de Lima não avançam às finais

Dois atletas brasileiros do atletismo deram adeus às Olimpíadas de Paris nesta quarta-feira (7/8). Fernando Ferreira e Jucilene de Lima ficaram fora da final do salto em distância e lançamento de dardo após não conquistaram pontuação suficiente para classificação.

Fernando Ferreira fechou a participação na classificatória do salto em altura masculino em 15º lugar. Apenas os 12 primeiros classificados vão para próxima etapa. Ele começou bem a disputa, passando na primeira tentativa no salto de 2.15m e também em 2.20m. Contudo, quando o sarrafo subiu para 2.24m, ele não conseguiu completar as três tentativas e foi eliminado.

Fernando Ferreira no salto em altura (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Jucilene de Lima também competiu nesta quarta-feira (7/8) e não conseguiu passar na classificatória do lançamento de dardo feminino. A atleta tinha direito a três arremessos, mas queimou os dois primeiros e não consguiu pontuação suficiente na terceira tentativa. Jucilene atingiu a marca de 57.65m, mas as rivais conquistaram marcas superiores. O corte para a final foi de 61.08m de Ueda Momone, do Japão. A melhor marca foi de Maria Andrejczyk, da Polônia, que conseguiu 65.52m.

A atleta Jucilene Lima é experiente e em 2023 foi finalista do Mundial de Atletismo. Em Tóquio 2020, ela conseguiu 60.14m na classificatória e terminou na 15ª posição.



Jucilene Sales De Lima no lançamento de dardo nas Olimpíadas 2024 (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)