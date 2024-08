Tênis de mesa: Brasil cai para a França na semifinal por equipes

O Brasil se despediu de mais uma modalidade nos Jogos de Paris-2024 sem medalha. Nesta quarta-feira (7/8), Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teordoro foram derrotados pela França no confronto do tênis de mesa por equipes. A partida que valia uma vaga na semifinal foi decidida com três duelos. Em duplas, o resultado terminou em 3 sets a 0 e nas duas disputas individuais ambos resultados foram 3 a 1.

No primeiro jogo solo da noite, Hugo Calderano ficou novamente frente-a-frente com o algoz Felix Lebrun, em duelo de gigantes. Os dois se cruzaram na disputa do bronze, na categoria individual, finalizada com vitória francesa. Porém, diferente do confronto pelo terceiro lugar, o carioca conseguiu vencer o adversário em pelo menos um dos sets. Em 4 de agosto, o resultado da partida foi 4 a 0 para Felix, sem chance para o brasileiro.

As disputas começaram com Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro enfrentando os franceses Simon Gauzy e Alexis Lebrun. A dupla brasileira iniciou com dificuldade e não conseguiu vencer nenhum set da partida, porém sem grande diferença na pontuação. O primeiro set se encerrou em 11/8, já no segundo conseguiram diminuir um ponto da vantagem francesa, finalizado em 11/9. Mas no último Simon e Alexis aproveitaram o favoritismo, não deixaram os brasileiros nem chegarem perto e fecharam o jogo por 11/6.

Em seguida foi a vez de Hugo Calderano. Mas o desafio era grande pela frente. Reencontrou Felix Lebrun, medalhista de bronze no individual. O francês fechou os dois primeiros sets por 11/6 e 11/7, mas a um jogo de finalizar o terceiro colocado do ranking mundial reagiu. Hugo filnalmente fechou um set vitorioso para o Brasil, na terceira tentativa dela e sexto do duelo contra a França. O suado 13 a 11 deu esperança por uma reviravolta brasileira.

Mas o que parecia uma possível mudança na trajetória da partida durou pouco. Felix Lebrun utilizou da liderança para encerrar de vez o duelo, com cinco pontos de diferença de Hugo.

A briga por uma recuperação estava na mão direita de Vitor Ishiy. Aos 28 anos e experiência de duas olimpíadas, ele enfrentaria Alexis Lebrun, irmão do competidor que acabava de derrotar o maior nome brasileiro de tênis de mesa na atualidade.

Alexis iniciou no confronto confirmando mais uma vez o favoritismo da equipe anfitriã, por 11/6. Mas Vitor botou o espírito brasileiro de não desistir em jogo e conseguiu pela primeira vez no dia deixar os sets empatados, com a vitória por 11/9. O bom resultado deu fôlego e mostrou que o Brasil ainda estava vivo. Mas a reação não assustou o francês que retornou à liderança do duelo, com triunfo por 11/5 e garantiu uma vaga à equipe na semifinal com 11/7.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

