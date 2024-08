Saiba mais sobre o malabarismo de Japinha em comemoração ao bronze

Augusto Akio, vulgo Japinha, garantiu nesta quarta-feira (7/8) a medalha de bronze no skate park masculino em Paris-2024. No entanto, o skatista chamou a atenção não só pelas manobras, mas também pelo fato de o atleta brincar com os malabares. Nessa edição dos Jogos, por exemplo, ele comemorou o 91.85 que recebeu na final com os malabares.

Em uma entrevista à revista Quem, o paranaense contou que descobriu a arte durante o repouso exigido em razão de uma lesão no quadril. Ele relata que foi uma forma de manter a mente ativa e em paz enquanto impossibilitado de andar. "Percebi que a vibe é muito parecida com o skate. Aprendi a administrar melhor as coisas, minhas prioridades e também sobre o valor da persistência, em sempre querer evoluir", explicou o atleta na entrevista.

Posteriormente, após se recuperar da lesão, continuou com a prática como uma espécie de hobby. "Eu sempre levo eles comigo. Eles já fazem parte do meu repertório e da minha vida", conta Akio.

Nas redes sociais, a habilidade do paranaense com os malabares foi bem comentada nas redes sociais. "Augusto akio fazendo malabarismo com o skate na boca = OURO", escreveu um usuário no X. Outro internauta, também no X, comentou: "vai ficar registrado para sempre nos anais das olimpíadas a cena da nota do japinha saindo enquanto ele fazia malabarismo igual um maluco".

