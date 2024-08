Augusto Akio brilha no skate park e conquista bronze para o Brasil

Paris — O skate olímpico brasileiro tem um novo medalhista. Na tarde desta quarta-feira (7/8), nas competições de park dos Jogos de Paris 2024, o paranaense Augusto Akio, de 23 anos, se eternizou no seleto hall de donos de pódio do principal evento esportivo do mundo. Em decisão equilibradíssima e com a participação de outros dois brasileiros, o Japinha brilhou com manobras de alto grau de dificuldade e faturou um bronze. O feito coloca o país em evidência pela segunda edição consecutiva do torneio.

Além de Japinha, o pódio olímpico terá no lugar mais alto o australiano Keegan Palmer (que também foi medalhista de ouro em Tóquio), com 93.11, e o estadunidense Tom Schaar, medalhista de prata, com 92.23. Japinha teve a nota de 91.85 para garantir o bronze.

















O skate brasileiro comemora pela segunda Olimpíada consecutiva medalhas nas duas frentes. Em Tóquio 2020, Rayssa Leal foi prata no street, Kelvin Hofler no street masculino também com a prata, e Pedro Barros vice-campeão no park. Nesta edição, a Fadinha brindou o país com o bronze e Augusto Akio com bronze no bowl do Parque Urbano La Concorde.

Com a medalha conquistada por Augusto Akio, o Time Brasil chega a 14 medalhas (e mais uma garantida no futebol feminino) e segue firme para quebrar o recorde de 21 de Tóquio 2020. Até aqui, foram dois ouros (judô e ginástica artística); cinco pratas (marcha atlética, judô, ginástica artística e surfe); e sete bronzes (skate street, skate park, judô, ginástica artística e boxe).

Assim como na Olimpíada do Japão, o Brasil avançou à final do skate park com três representantes. Além de Augusto Akio, o país entrou em ação com o paranaense Luigi Cini e Pedro Barros. Medalhista de prata em Tóquio-2020, Barros foi o quarto colocado, com nota 91,65. Cini fechou a participação na sétima colocação, com 76,89.

A geração brasileira do skate park pode ganhar um reforço de peso na edição de Los Angeles-2028. Prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024 no street, Rayssa não esconde a vontade de atuar nas duas categorias na próxima edição do megaevento.