Nadadores "muito vermelhos"? Entenda a suspeita de "doping"

Durante as provas finais de natação das Olimpíadas de Paris-2024, internautas apontaram supostas evidências de que os atletas dos Estados Unidos estariam utilizando substâncias durante a competição. De acordo com os espectadores, o fato de os americanos submergirem da água muito vermelhos (e até roxos) estaria relacionado ao doping.

"Os nadadores dos EUA com a cara roxa ninguém questiona, né?", publicou um usuário do X (antigo Twitter), junto de uma foto do nadador Bobby Finke. Como resposta, outro espectador publicou duas fotos de Kate Douglas, que supostamente mostravam a nadadora em Tóquio e em Paris, com uma diferença evidente na coloração da pele na segunda fotografia.

É possível identificar o doping pela pele dos atletas? Ao Correio, o clínico geral e coordenador da clínica médica do Hospital Santa Lúcia, Lucas Albanaz, explica que dificilmente seria possível identificar uso de alguma substância apenas pela vermelhidão do rosto — a qual indica um aumento da circulação na região.

"Existem diversas possibilidades para a vermelhidão do rosto. Alguns atletas têm a pele muito branca e têm maior chance de ficarem vermelhos. Pode, ainda, acontecer alguma reação da pele com o cloro e, é claro, tem o fato de os nadadores realizarem uma atividade física extenuante", esclarece.

O profissional ainda expõe que é muito comum que os nadadores batam em si mesmos para aumentar a circulação nos membros e garantir um melhor desempenho. Portanto, não é se estranhar que eles fiquem vermelhos não só no rosto, mas também no corpo.