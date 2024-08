Tony Hawk opina sobre a conquista de Augusto Akio no skate park

O ídolo mundial do skate, Tony Hawk, dos Estados Unidos, afirmou, em entrevista ao Correio, que se surpreendeu com a volta de Augusto Akio na final do skate park dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que garantiu à ele a medalha de bronze.

Para Tony, a volta de Japinha, como o brasileiro é conhecido, foi incrível. "Eu não esperava essa volta dele porque eu vi a volta dele nas classificatórias e vi o que ele estava praticando para a final e eu não vi todas as manobras juntas. Então, foi uma boa surpresa e ele merece".

Sobre os atletas brasileiros na modalidade, Tony foi claro: "São os melhores skatistas do mundo, eles são os que têm mais energia", concluiu.

Tony Hawk é um dos maiores e mais respeitados skatistas do mundo. Precursor da modalidade, ele contabiliza 16 medalhas de ouro no X-Games e foi responsável por criar diversas manobras e popularizar as competições skate mundialmente.

Vitória de Augusto Akio

Nesta quarta-feira (7/8), o paranaense Augusto Akio, de 23 anos, se eternizou no seleto hall de donos de pódio do principal evento esportivo do mundo. Em decisão equilibradíssima e com a participação de outros dois brasileiros, o Japinha brilhou com manobras de alto grau de dificuldade e faturou um bronze. O feito coloca o país em evidência pela segunda edição consecutiva do torneio.

Além de Japinha, o pódio olímpico terá no lugar mais alto o australiano Keegan Palmer (que também foi medalhista de ouro em Tóquio), com 93.11, e o estadunidense Tom Schaar, medalhista de prata, com 92.23. Japinha teve a nota de 91.85 para garantir o bronze.