Maria Clara Pacheco vence e garante vaga nas quartas no taekwondo

A paulistana de São Vicente (SP) Maria Clara Pacheco, de 20 anos, estreou nas Olimpíadas de Paris 2024 com vitória na categoria 57 kg feminino. A atleta passou sem dificuldade pelas oitavas de final ao vencer por 2 rounds a 0 a australiana Stacey Hymer, na madrugada desta quinta-feira (8/8), no Grand Palais.

A brasileira fez cinco pontos no primeiro round. Com atitude e sede de atacar, ela foi eleita vencedora no segundo round mesmo sem pontuar.

Maria Clara é vista como a renovação do taekwondo brasileiro. No total, ela tem seis títulos conquistados até hoje, como prata nos Jogos Pan-Americanos 2023, ouro no Pan-Americano Júnior 2019 e outro ouro na Copa do Mundo por Equipes.

Agora, Maria Clara se prepara para enfrentar a chinesa Zongshi Luo nas quartas de final, ainda nesta quinta-feira (8/8), a partir das 9h53 (horário de Brasília).

