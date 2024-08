Edival Pontes perde no taekwondo e espera chance na respecagem 

Edival Pontes, o Netinho, não conseguiu avançar às quartas de final do taekwondo por meio do embate contra Zaid Kareem, da Jordânia, na manhã desta quinta-feira (8/8). A luta foi decidida em três rounds após cada um dos atletas vencer uma etapa. No terceiro round, no entanto, Netinho não conseguiu reverter os avanços do jordaniano e perdeu por 2 rounds a 1.

O brasileiro terminou o primeiro round perdendo por 9 a 2. No segundo round, em uma luta emocionante, Netinho, mais agressivo, não deixou o placar ter folga e conquistou a vitória por meio de um chute na cabeça, que vale três pontos. A pontuação foi registrada após um pedido de revisão feito pelo técnico de Netinho. O fim do round teve 6 pontos a 5 para o brasileiro.







No terceiro round, o jordaniano saiu na frente por 6 a 0 com pontos na cabeça. Netinho tentou recuperar, mas não conseguiu e o placar ficou em 9 a 3 para o adversário do brasileiro.



Agora, Netinho, que foi ouro em Nanjing em 2014, espera as outras lutas para saber se consegue voltar pela repescagem.