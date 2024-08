Valdenice Conceição conquista vaga direta na semifinal da canoagem individual

Valdenice Conceição do Nascimento competiu nas eliminatórias do C1 200m feminino nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (8/8) - (crédito: Olivier Morin / AFP)

O Brasil começou a quinta-feira (8/8) com sucesso na canoagem velocidade, categoria C1 individual 200m feminino. Valdenice Conceição do Nascimento deixou para trás cinco competidoras e terminou as eliminatórias em segundo lugar, garantindo vaga direta na semifinal.

Valdenice terminou a bateria com 48s57, atrás apenas da polonesa Dorota Borowska, que completou a prova em 47s92. Apenas as duas garantiram vaga direta na final. As outras competidoras passarão pelas quartas de final.





Baiana de 34 anos, Valdenice é tia de Jacky Godmann, que faz dupla com Isaquias Queiroz. Ela é especialista no C1 200m e conquistou medalha de bronze no Campeonato Mundial em 2014, além de outro bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Ela garantiu a vaga em Paris com uma vitória no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e nas Eliminatórias Olímpicas.

A semifinal está marcada para sábado (10/8), a partir das 6h40 (horário de Brasília).