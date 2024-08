Giullia Penalber perde no wrestling e espera chance de repescagem 

A brasileira Giullia Penalber caiu nas quartas de final do wrestling ao lutar contra Anastasia Nichita, da República da Moldova, na manhã desta quinta-feira (8/8). A atleta do Brasil resistia e conseguiu dominar os ataques da adversária, mas em um golpe que a levou ao chão, Giullia tocou com as costas no tatame, ação considerada fim da luta a favor da adversária.

Giullia fez uma ótima luta nas oitavas de final, contra Rckaela Maree Ramos Aquino, do Guão, também nesta quinta-feira (8/8), com a finalização da luta no primeiro minuto com um golpe que levou à queda de Rckaela e a vitória de Giullia. O desempenho não foi repetido na luta contra Anastasia.



No entanto, Giullia torce e espera chance na repescagem, caso Anastasia avance às próximas fases.



Giullia tem uma medalha de ouro conquistada no Pan-Americano de Santiago em 2023 e foi classificada para as Olimpíadas após vencer o Pré-Olímpico em Istambul.