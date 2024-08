Torcida passa apoio à Seleção de vôlei após derrota nas semifinais

Paris - Fim de jogo na Arena Paris Sul 1. As marcas da derrota para os Estados Unidos, por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15), em um jogo muito pegado, eram recentes e estavam estampadas no rosto de cada uma das jogadoras brasileiras. Mas a reação da torcida, ampla maioria no ginásio da capital parisiense, foi outra. A de apoio incondicional.

Logo depois cumprimentarem as jogadoras norte-americanas pela classificação, as brasileiras se reuniram no banco de reservas. Algumas deitaram na quadra. Estavam extenuadas e com sentimento de tristeza pelo fim do sonho de ouro olímpico. Enquanto alguns saíam do local, os torcedores verde e amarelos se juntaram nas proximidades da quadra e, em uma só voz, cantaram.

"Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor". Vários também foram os aplausos para as jogadoras da Seleção. De maneira contida, elas tentavam retribuir o apoio com olhares e acenos para os compatriotas presentas no capítulo mais triste da campanha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O clima seguiu até a última atleta sair de quadra.

Alheiras à tristeza brasileira, as jogadoras dos Estados Unidos pouco vibraram pela vitória. Durante cerca de 10 minutos após o jogo, se concentraram na realização de exercícios de recuperação ainda em quadra. Só depois disso se levantaram e foram cumprimentar os norte-americanos nos arredores da quadra. O adversário na final saíra do jogo entre Itália e Turquia, marcado para 15h.

Com o apoio extra demonstrado mesmo após a derrota na semifinal, a Seleção Brasileira reúne forças para a disputa olímpica de terceiro lugar. O bronze contra turcas ou italianas será definido no sábado (10/8), às 12h15, enquanto a luta dos Estados Unidos pelo topo do pódio está agendada para domingo (11/8), último dia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, às 8h.