Nadadores italianos celebram medalhas olímpicas e arrancam suspiros dos fãs

Os nadadores italianos Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri conquistaram o coração dos internautas ao compartilharem nas redes sociais uma imagem com as medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris. Para além do talento na água, que rendeu as medalhas olímpicas, os italianos arrancaram suspiros pela beleza e os corpos atléticos.

Os atletas compartilharam uma foto no Instagram e arrancaram elogios dos seguidores. Na imagem, os nadadores aparecem sem camisa, exibindo os tanquinhos, e as medalhas de ouro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolò Martinenghi (@nicolomartinenghi)

Nicolò Martinenghi brilhou nos 100 metros peito, Thomas Ceccon nos 100 metros costas e Gregorio Paltrinieri, uma lenda da natação italiana e medalhista em diversas edições das Olimpíadas, conquistou ouro nos 1500 metros livre.

Saiba Mais Esportes Edenilson assume culpa por pênalti perdido no Grêmio: ‘Incompetência minha’

Edenilson assume culpa por pênalti perdido no Grêmio: ‘Incompetência minha’ Esportes Daronco aponta ‘gesto obsceno’ de Abel, do Palmeiras, na súmula

Daronco aponta ‘gesto obsceno’ de Abel, do Palmeiras, na súmula Esportes Reforço na área! Agustín Rogel faz primeiro treino no Inter