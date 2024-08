Isaquias Queiroz faz 'kamehameha' no pódio em homenagem ao filho

(Da esquerda para a direita) O medalhista de prata do Brasil Isaquias Guimarães Queiroz, o medalhista de ouro da República Tcheca Martin Fuksa e o medalhista de bronze da Moldávia Serghei Tarnovschi comemoram no pódio durante a cerimônia de medalhas após a final dos 1000 m de canoagem individual masculina da competição de canoagem velocidade no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne em Vaires-sur-Marne durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, em 9 de agosto de 2024. - (crédito: Olivier MORIN / AFP)