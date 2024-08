Amanda Schott fica em 8º lugar no levantamento de peso em Paris-2024

A brasileira Amanda Schott terminou a final de levantamento de peso feminino, categoria até 71kg, em oitavo lugar nesta sexta-feira (9/8). Ela foi a representante do Brasil na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Na primeira parte, a atleta executou seus três levantamentos no arranco. A primeira marca foi de 100kg. Depois Amanda levantou 104kg e, na última tentativa, conseguiu os 106kg, chegando a ocupar a liderança.

No entanto, quando as favoritas entraram em cena, sua marca ficou para trás e ela acabou terminando essa série em sétimo lugar. Já nos arremessos, a brasileira falhou nos 117kg, ergueu 123kg na segunda tentativa, mas não levantou os 131kg em sua terceira participação.

Assim, a brasileira levantou um total de 229kg (sendo 106 no arranco e 123kg no arremesso) finalizando a sua participação na oitava classificação geral entre as finalistas que buscavam um lugar no pódio nesta edição dos Jogos.

Recordista brasileira (130kg) na categoria até 71kg, a carioca foi medalha de bronze no Mundial de halterofilismo em 2021 e também subiu no pódio em terceiro lugar nos Pans de 20121 e 2024. Após sofrer uma grave lesão há cerca de três meses, Amanda chegou a ter sua participação em Paris-2024 ameaçada. No entanto, conseguiu participar e chegar à disputa de medalha.

O ouro ficou com a americana Olívia Reeves, que levantou um total de 262kg. Em grande performance, ela bateu o recorde olímpico no arranco ao erguer 117kg. No complemento do pódio, a colombiana Mari Sanchez, em sua última tentativa, conseguiu arrebatar a prata (levantou 257kg no total). O bronze ficou com a equatoriana Angie Palacios (256kg).