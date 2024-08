Billie Eilish, Snoop Dogg e mais: quem estará no encerramento das Olimpíadas

Billie Eilish, H.E.R, Snoop Dogg e Red Hot Chilli Peppers se apresentarão no encerramento - (crédito: Divulgação)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando ao fim. O encerramento ocorrerá neste domingo (11/8), a partir das 16h (horário de Brasília), com a presença de diversas estrelas musicais e do cinema. Paris prepara uma passagem de bastão para Los Angeles, local que sediará a próxima edição das Olimpíadas, em 2028. Outra surpresa é que os organizadores estadunidenses revelaram parte das surpresas musicais, que incluem Billie Eilish, H.E.R, Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg.

Do lado de Paris, é aguardada a participação das cantoras Zaho de Sagazan e Yseult — que recentemente participou do hit Alibi, com Sevdaliza e a brasileira Pabllo Vittar. Esse espetáculo, que terá como cenário um dos maiores estádios da Europa, pretende ser diferente da abertura, que foi realizada ao longo do Sena. O show será cercado por fortes medidas de segurança, especialmente depois do cancelamento dos shows de Taylor Swift em Viena, onde um plano de atentado extremista foi desbaratado.

O desafio de manter o nível de encerramento semelhante ao da abertura será complexo. Na ocasião, o evento que iniciou os Jogos Olímpicos deste ano contou com apresentação de Lady Gaga, Aya Nakamura e o aparecimento estelar de Céline Dion, que cantou no alto da Torre Eiffel a música Hymne a L'Amour (Hino ao amor), da célebre cantora francesa Édith Piaf. O show foi acompanhado do som de um piano.

Passagem de bastão para Los Angeles

Conforme a tradição, os organizadores dos próximos jogos, que no caso será a cidade de Los Angeles, terão 15 minutos de show no encerramento. A cidade estadunidense promete mobilizar alguns de seus artistas mais conhecidos, como o ator Tom Cruise, um dos maiores de Hollywood, que filmou parte de suas famosas perseguições do cinema na capital francesa. O ator poderá ser responsável por fazer a passagem da bandeira olímpica entre Paris e Los Angeles.

O rapper Snoop Dogg, enviado especial da emissora NBC e que fez diversas aparições nos jogos deste ano, ganhando destaque entre o público e na mídia, também se apresentará, assim como a banda de rock Red Hot Chili Peppers.

Billie Eilish, jovem cantora estadunidense nascida em LA, fará um show. Aos 22 anos, ela é dona de um grande repertório de sucesso e contabiliza vários hits, que incluem: Lovely, Blue, Chihiro, Bad guy, Lunch, Birds of a father e a música tema do filme Barbie, What was I made for?. Outra artista californiana, procedente do R&B, H.E.R., será a encarregada de cantar o hino americano.

A cerimônia também incluirá outros momentos importantes protocolares: a entrega das últimas medalhas, um desfile de atletas, a extinção da chama, assim como a proclamação de encerramento dos Jogos pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.



Com informações da AFP