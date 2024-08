Ana Patrícia e Duda serão porta-bandeiras no encerramento de Paris 2024

As atletas Duda e Ana Patrícia, que conquistaram o ouro em um jogo eletrizante contra o Canadá na final do vôlei de praia feminino, na sexta-feira (9/8), serão as porta-bandeiras que representarão o Brasil no encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que ocorre neste domingo (11/8).

A notícia foi confirmada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) nas redes sociais junto com o vídeo da reação das duas ao receber o convite da confederação.

AS PORTA-BANDEIRAS DO ENCERRAMENTO! ????????????



Pela primeira vez na história, duas mulheres vão ser as porta-bandeiras do Brasil no encerramento de Paris 2024.



Duda e Ana Patrícia, nossa dupla dourada do vôlei de praia nos honraram com esse papel!



Confira a reação das duas com a… pic.twitter.com/c6DLFqd9E1 — Time Brasil (@timebrasil) August 10, 2024

Na abertura dos Jogos, foram Raquel Kochhann, da seleção feminina de rugby e Isaquias Queiroz, da canoagem, que carregaram a bandeira brasileira no desfile no rio Sena.

Encerramento

A cerimônia marca o fim das Olimpíadas e faz uma troca de bastão para a próxima capital sede do evento, neste caso, Los Angeles, que sediará os Jogos em 2028.

Saiba como assistir



Data: 11 de agosto



Hora: A partir de 16h (horário de Brasília)



Onde assistir: TV Globo, Sportv, Globoplay e Cazé TV