Último pódio reforça empoderamento feminino nos Jogos Olímpicos

(Da esquerda para a direita) Tigst Assefa, da Etiópia, medalhista de prata, Sifan Hassan, da Holanda, medalhista de ouro, e Hellen Obiri, do Quênia, medalhista de bronze, posam durante a cerimônia do pódio da maratona feminina do evento de atletismo durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, em 11 de agosto de 2024. - (crédito: Franck FIFE / AFP)

Saint-Denis — Os Jogos Olímpicos de Paris 2024, indiscutivelmente, marcaram o empoderamento feminino em grandes eventos esportivos. Pela primeira vez na centenária história, a festa mais prestigiada do esporte no mundo registrou equidade no número de mulheres e homens em delegações. E o último pódio de premiação na Cidade Luz fez questão de ressaltar a importância do feito.

De maneira inédita, as mulheres medalhistas da prova de maratona dos Jogos Olímpicos subiram ao pódio durante a cerimônia de encerramento. Nas demais edições do evento esportivo, o momento da última entrega de medalhas era reservado aos homens da mesma modalidade.

A neerlandesa Sifan Hassan venceu a prova pelas ruas da cidade de Paris. Tigst Assefa, da Etiópia, foi a dona da prata, enquanto Hellen Obiri, do Quênia, levou o bronze. As três atletas foram extremamente aplaudidas pelos espectadores no Stade de France. Os atletas posicionados no centro da festa também vibraram ao acompanhar a apoteose delas.

Assim como nos Jogos, o Time Brasil também evidenciou as mulheres. Em quantidade equiparada aos homens, elas foram responsáveis pelas principais conquistas durante os Jogos Olímpicos. Os três ouros do país, por exemplo, vieram com Ana Patrícia/Duda, no vôlei de praia, Rebeca Andrade, na ginástica artística, e Beatriz Souza, no judô.