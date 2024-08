CBF homenageia medalha de prata conquistada pela Seleção Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prestou uma homenagem à Seleção Brasileira Feminina, medalha de prata nos Jogos de Paris-2024 após ser derrotada pelos Estados Unidos, por 1 x 0, no último sábado (10/8).

Nesta segunda-feira (12/8), a principal entidade do futebol verde-amarelo ergueu um grande painel no edifício da própria sede, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para realizar o gesto.

Na foto presente no grande banner, as protagonistas da conquista, ao lado do técnico Arthur Elias, são posicionadas lado a lado, em volta de uma grande figura da medalha de prata. Na manhã desta segunda-feira, algumas das atletas, inclusive, estiveram no local para registrar o momento. Veja:

Com a lesionada Antônia, várias das medalhistas estiveram no local para prestigiar a homenagem (foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A campanha marcou a terceira subida ao pódio por parte das meninas do Brasil. Terminou, nas três ocasiões, com a medalha de prata. Todos os vice-campeonatos vieram depois de derrotas para os Estados Unidos.

Apesar disso, o Brasil registrou campanha memorável em Paris. Depois de passar dificuldades na fase de grupos, onde venceu a Nigéria, mas acabou derrotado por Japão e Espanha, avançou às quartas como um dos melhores terceiros colocados.

No primeiro jogo do mata-mata, eliminou a anfitriã França com vitória por 1 x 0, e com direito a pênalti defendido por Lorena. Na fase seguinte, o ponto alto da participação verde-amarela: a revanche contra a Espanha. As brasileiras derrotaram a equipe atual-campeã do mundo por 4 x 2.

Na decisão, protagonizaram confronto equilibrado, mas acabaram derrotadas, com gol de Mallory Swanson, aos 22 da segunda etapa.

O quadro homenageia a terceira medalha de prata conquistada pelo futebol feminino brasileiro em Olimpíadas (foto: Rafael Ribeiro / CBF)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

