Supercopa da Europa: Endrick pode levantar a primeira taça pelo Real Madrid

O atacante brasiliense Endrick pode abrir a contagem de títulos com a camisa do Real Madrid logo na primeira partida oficial pelo clube Merengue. Nesta quarta-feira (14/8), às 16h, o homem-gol recém chegado do Palmeiras está relacionado para a disputa da tradicional Supercopa da Europa, no Estádio Nacional de Varsóvia, capital da Polônia. A TNT Sports, o SBT e o serviço de streaming Max transmitirão a partida.

A competição coloca, anualmente, frente a frente os campeões da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa - torneio que corresponde à segunda prateleira do futebol de clubes do continente. Portanto, o ex-alviverde paulista terá a oportunidade de colocar as mãos na primeira taça durante a trajetória no atual campeão europeu.

Apesar de não estar cotado para começar a partida como titular, Endrick viajou com a equipe à capital polonesa e foi relacionado. Assim, poderá estar em campo durante o decorrer do jogo para estrear.

A expectativa do torcedor Merengue em ver a jovem promessa brasileira em ação, no entanto, já foi levemente suprida. Durante os amistosos de pré-temporada realizados nos Estados Unidos, o atleta do DF marcou presença em dois dos três compromissos. No jogo de estreia em solo americano diante do Milan, Endrick atuou por 45 minutos. No El Clásico contra o Barcelona, jogou por um total de 67 minutos. Contra o Chelsea, não saiu do banco.

Até agora, não registrou participações diretas em gols, com bolas na rede ou assistências. Porém, terá por perto algumas companhias de peso, tanto para correr para o abraço quanto para levantar a primeira taça.

“Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos. Ele tem algo especial. É capaz de atingir velocidade máxima em curto espaço e é muito habilidoso. É muito raro ver um jogador assim”, disse o treinador madridista Carlo Ancelotti, no último dia 1º, depois da derrota para o Milan, em coletiva.

Campeão com a dobradinha composta por Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, o Real Madrid chega para a temporada com indicações de que estará ainda mais forte. Apesar de ter se despedido de Toni Kroos e Nacho Fernández, a equipe do Santiago Bernabéu incorporou ao plantel, além do próprio brasileiro, o desejado de longa data Kylian Mbappé.

Com uma defesa que já mostrava sinais de solidez e equilíbrio, o clube espanhol terá à disposição um ataque ainda mais estrelado em comparação à última temporada.

“Tenho um problema grande. Passei todo o verão (europeu) pensando em quem botar ou não. Acabou com minhas férias. É delicado. Todos são bons. Mas esse problema não existe. Temos muitos jogos, não posso pensar que jogaremos 70 partidas com somente 11”, disse Ancelotti, durante a coletiva de véspera do confronto contra a Atalanta.