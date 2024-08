Lanterna Atlético-GO vence Internacional e acaba com jejuns

Bruno Tabata recebe marcação dupla do Atlético-GO. Apoiador do Inter luta muito. Mas vê seu time perder em Goiânia - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Pela primeira vez neste Brasileirão, o Atlético-GO venceu um jogo em casa. Afinal, neste domingo (18/8), no Antonio Accioly, diante do Internacional, graças a um gol de Hurtado no segundo tempo, triunfou por 1 a 0.

O Atlético Goianiense, com o resultado, acaba com outro jejum: não vencia há 15 jogos (12 nesta série A). Mas, apesar do bom resultado, o Dragão segue muito afundado na lanterna. Afinal, tem apenas 15 pontos. Sete atrás do primeiro fora do Z4, o Corinthians. Já o Internacional, que sonhava com a segunda vitória seguida, segue com 25 pontos, no meio da tabela. Porém tem três jogos a menos do que a maioria dos rivais.

Atlético-GO perde dois, machucados, ainda no 1º tempo

Apesar do forte calor, os times fizeram bom primeiro tempo, com o Inter chegando ao ataque tocando a bola e o Dragão buscando jogadas em velocidade. O Colorado teve em Wesley seu jogador mais perigoso, atacando pela esquerda e quase fazendo um gol de fora da área, Ronaldo voou e salvou. Enner Valencia também teve boa chance logo no início, em mais uma grande defesa de Ronaldo. Já o time goiano quase marcou num chutes de Luiz Fernando e com costa-riquenho Campbell, que passaram perto. Este último foi o destaque do Atlético, com belos passes e muita técnica.

O que o Atlético teve a lamentar foi a perda de dois jogadores por lesão ainda no primeiro tempo. Primeiramente, Luiz Fernando sentiu a coxa ao tentar lançamento e saiu aos 16 minutos para a abertura de Luiz Felipe. Aos 25, Derek invadiu a área e sentiu a coxa, caindo em seguida. Hurtado o substituiu.

Inter perde chances e Dragão sai na frente

O Internacional voltou melhor do intervalo. E contou com o garoto Gabriel Carvalho inspirado. O recém-contratado para a Seleção Sub-20 passou a achar espaços e quase marcou concluindo uma jogada de Bernabéi.

Mas, aos 23, o Colorado deu um prresente para o Atlético. Depois de ganhar a bola em sua defesa, Bernabéi tocou para Thiago Maia. Este deu uma pixotada, um passe para o meio da área no pé de Luiz Fernando, que só rolou para o chute de Hurtado. Aos 23, o Dragão fazia 1 a 0.

No minuto seguinte, o Internacional apenas não empatou por causa da imperícia de Alario (que entrou n0 lugar do inoperante Enner Valencia) perdeu um gol feito Aliás, o atacante conseguiu cabecear para fora um cruzamento de Ricardo Mathias. Assim, não adiantou pressionar. A bola não queria entrar. E a torcida do Dragão, enfim, sorriu um pouco.

ATLÉTICO-GO 1X0 INTERNACIONAL

23ª rodada do Campeonato Brasileiro-2024

Data: 18/8/2024

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Haller, Intervalo), Adriano Martins, Paulo Henrique (Luiz Felipe, 16’/1ºT) e Alejo Cruz; Rhaldney (Shaylon, 16’/2ºT), Gonzalo Freitas e Campbell (Jorginho, 16’/2ºT); Janderson, Derek (Hurtado, 25’/2ºT) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

INTERNACIONAL Rochet; Bruno Gomes (Rômulo, 43’/2ºT), Rogel, Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado, 34’/2ºT) e Bruno Henrique (Fernando, 16’/2ºT); Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Ricardo Mathias, 34’/2ºT) e Wesley; Enner Valencia (Alario, 16’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Gol: Hurtado, 23’/2ºT (1-0)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Maguinho, Gonzalo Freitas, Pedro Rangel*(AGO)

(*) – O goleiro Pedro Rangel levou amarelo do banco

Cartões vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.