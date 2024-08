Real Madrid tropeça na estreia do Campeonato Espanhol

Pablo Maffeo, do Mallorca, tenta marcar Mbappé . No fim da partida o seu time arrancou o 1 a 1 com o Real Madrid - (crédito: Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images)

O Real Madrid foi até Mallorca, neste domingo (18/8), para o seu jogo de estreia no Campeonato Espanhol 2024/25. E tropeçou. Afinal, apesar de sair na frente com um gol de Rodrygo no primeiro tempo, cedeu o empate na etapa final, de Muriqi. No fim das contas, mesmo com todas as suas estrelas, o Real ficou mesmo no 1 a 1.

No primeiro tempo, apesar de jogar em casa, o Mallorca teve estratégia bem defensiva, fechado e com ligações diretas quando atacava. Não era para menos, diante de um time que tem um quarteto ofensivo com Bellingham, Mbappé, Rodygo e Vini Jr. E foi numa troca de passes destes quatro que saiu o gol madridista aos 13 minutos. O lance em velocidade terminou com passe de calcanhar de Vini para Rodrygo limpar e bater para fazer 1 a 0.

Mesmo em vantagem, o Real seguiu rondando a área do time da casa, sempre com perigo. Mas o Mallorca tinha um mérito: buscava o empate em jogadas pelos flancos e assustava.

Mallorca surpreende Real no segundo tempo

No segundo tempo, o Mallorca voltou com uma postura que impressionou. Jogou como se fosse uma final de Mundial. Sufocou na marcação e buscou o ataque em chuveirinhos. Conseguiu sucesso logo aos oito minuitos. Rodríguez cobrou escanteio pela esquerda e Muriqi se antecipou a Bellingham, cabeceando sem chance para Courtois. O Real manteve a posse, mas os lances de perigo eram dos donos da casa. Antonio Sánchez teve duas chances claras que quase resultaram na virada. Fim de jogo e festa madridista.

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Quinta-feira (15/8)

Athletic Bilbao 1×1 Getafe

Betis 1×1 Girona

Sexta-feira (16/8)

Celta de Vigo 2×1 Alavés

Las Palmas 2×2 Sevilla

Sábado (17/8)

Osasuna 1×1 Leganés

Valencia 1×2 Barcelona

Domingo (18/8)

Real Sociedad 1×2 Rayo Vallecano

Mallorca 1×1 Real Madrid

Segunda-feira (19/8)

Real Valladolid x Espanyol – 14h

Villarreal x Atlético de Madrid – 16h30

*Horários de Brasília.

