Brasília recebe etapa do K-1 Brazil com participação de atleta candango

A capital federal está prestes a receber um dos principais torneios do mundo do kickboxing. A partir das 19h deste sábado (24/8), o ginásio Nilson Nelson abrigará o K-1 Brazil, que encerrará o K-1 Fight Week com o Grande Prêmio (GP) Peso Absoluto. As entradas podem ser retiradas de forma gratuita no site Sympla. As lutas serão transmitidas pelo Canal Combate para todo o país.

O torneio reunirá oito dos melhores atletas do kickboxing verde-amarelo. O vencedor do GP, inclusive, garantirá vaga para disputar o K-1 World GP no Japão, em dezembro. Entre eles, estará o brasiliense Guilherme Monteiro, mais conhecido como Cabelo Monteiro.

O atleta candango disputará a segunda luta pelo K-1, diante do paraguaio Teodoro Ruiz Diaz. Monteiro é campeão dos leves do WGP, maior evento profissional da modalidade na América Latina. O paraguaio entrou de última hora na disputa do K-1 por ter tido o embate diante do carioca Mateus Pakitoo no WGP 77 cancelado. O natural da região de São Gonçalo ficou 3,2kg acima do limite de peso da categoria.

“Quero me recuperar da derrota no Japão. A viagem foi muito desgastante, mas eu não gosto de recusar lutas. Eu sou assim e infelizmente os contratempos da viagem me deixaram cansado e não pude realizar o meu melhor desempenho. Agora quero me recuperar contra o paraguaio. Eu e meu time não tivemos tempo de estudar o estilo dele, mas vamos assim mesmo rumo à vitória”, afirmou Cabelo, via assessoria.

O lutador candango também espera poder contar com o apoio da torcida local para vencer a primeira luta no K-1. “Lutar em Brasília pelo K-1 e pela primeira vez no maior ginásio da capital do país, o Nilson Nelson, é mais um sonho conquistado. Espero contar mais uma vez com o apoio da nossa torcida (do Gama) e mostrar que somos de verdade”, acrescentou ele.

Cabelo foi contratado pelo K-1 justamente depois de impressionar com a conquista do WGP, diante do ex-campeão, o boliviano Renzo Martínez. O evento em questão revela diversos atletas para o UFC. “Eles já estavam de olho, mas a conquista do cinturão foi essencial”.

GP Peso Absoluto

O torneio Peso Absoluto é a principal atração do K-1 World GP. A primeira luta colocará frente a frente Ariel Machado, atual campeão peso-pesado do WGP, e Abner Ferreira, que busca retornar ao cenário da modalidade.

O vencedor desta luta será o adversário do ganhador entre Guto Inocente e Jefferson Salviano. Outras lutas citáveis são os confrontos entre Haime Morais e Wesley Cotta, e entre Anderson Braddock e Jhonny Klever.

O evento também contemplará a disputa do título dos meio-médios (71,8kg) do WGP Kickboxing por Petros Cabelinho, adversário de André Martins. Haverão também lutas internacionais e femininas, como o encontro entre Maria Samurai e a argentina Lucia Apdelgarim, por exemplo.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

