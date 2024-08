A cara de Neymar? Mãe de suposta filha do jogador compara fotos

À espera da realização do teste de paternidade do atacante Neymar em relação a Jázmin Zoé, de 10 anos, Gábriella Gáspár decidiu dar uma demonstração sobre a semelhança entre o jogador e a criança. Em sua rede social, a húngara colocou lado a lado uma foto do camisa 10 e da possível filha do camisa 10.

Na montagem, Neymar aparece ainda nos primeiros anos de vida, assim como Zoé.

“Filha e pai”, escreveu Gábriella no story.

Esta não é a primeira publicação que a ex-modelo faz associando sua filha ao jogador do Al-Hilal. No Dia dos Pais, Gábriella fez uma filmagem de Zoé parabenizando Neymar, em português, pela data. Contudo, a iniciativa da mãe da criança acabou criticada nas redes sociais devido à exposição gerada antes do resultado do teste de DNA.

Neymar e o processo de paternidade da possível filha

Jázmin Zoé é apontada por sua mãe, Gábriella Gáspár, como filha de Neymar. A ex-modelo revelou ter se relacionado com o jogador posteriormente a um amistoso da Seleção Brasileira em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2013. A notícia sobre o exame de DNA veio à tona através da jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record. Logo após, a equipe de Neymar fez um pronunciamento onde informou que o caso corria em segredo de Justiça, o que impediria qualquer informação.

Segundo Gábriella, o material para a investigação da paternidade ainda não foi colhido. Porém, ela mostra otimismo sobre o processo.

“Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência”, concluiu.