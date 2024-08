Rally dos Sertões desembarca em Brasília pela primeira vez com aq 32ª edição

Pela primeira vez, Brasília está na rota do Rally dos Sertões. A partir desta sexta-feira (23/8), às 14h, a capital federal dará a largada para a 32ª edição da maior competição off-road automobilística das Américas. O Cerrado também dará a bandeira quadriculada no encerramento da competição após 3.704km, em 31 de agosto.

A adrenalina do Rally dos Sertões também passará por Santa Maria da Vitória, Luis Eduardo Magalhães, na Bahia, e por Formosa, no Entorno do Distrito Federal, com um prólogo e oito etapas. Os motores roncam a partir das 8h para 68 equipes envolvidas entre as categorias de carros, motos/quadriciclos e UTVs (jipes abertos com dois lugares) competirão por 11km em uma área militar, sem presença do público. Os oito mais rápidos de cada categoria se classificam para o Super Prime.

O Super Prime, com presença de torcida nos arredores do Estádio Mané Garrincha, consiste em uma corrida mata-mata entre os classificados. Realizada em disputas por duplas, o vencedor ao final das provas de cada uma das categorias terá o direito de escolher em qual posição prefere largar, também nesta sexta-feira. Às 18h, será a vez da à Largada Promocional, momento de apresentação dos pilotos, também na arena no centro da capital.

Haverá espaço para os espectadores visitarem os estandes de cada uma das equipes e conhecer os veículos envolvidos na disputa. Também foi erguida uma praça de alimentação e uma loja com diversos produtos referentes à corrida. O acesso ao espaço será permitido das 9h às 22h, de forma gratuita. A chegada em 31 de agosto, também poderá ser acompanhada. As equipes poderão ser recepcionadas e a premiação acompanhada das entre as 8h e 20h.

Nelsinho Piquet é um dos destaques do rally. Ele pilotará um UTV, ao lado do navegador Filipe Bianchini. Os atuais campeões Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs também estarão presentes para defender o título de 202 na categoria UTVs.

Serviço:

Local - Vila Sertões, localizada aos arredores do Mané Garrincha

Horário de entrada - 9h às 22h

Compra dos tíquetes para os eventos - das 9h às 10h de hoje, no estande da instituição financeira na Vila Sertões (Arena BRB Mané Garrincha – SRPN, Portão de entrada do público: TBC)

Horário do Super Prime - 14h

Horário da Largada Promocional - 18h



*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

