Enzo Elias continua no top-10 da Stock Car e sonha com vitória em 2024

A segunda temporada de Enzo Elias na Stock Car pouco remete à estreia, quando ficou em 26º e sem terminar entre os três primeiros em nenhum grid. Atual nono colocado na classificação, com 459 pontos, 90 atrás do líder Felipe Massa, o brasiliense coleciona três pódios como segundo colocado. O mais recente, há uma semana, na prova de sprint da etapa de Belo Horizonte, a primeira corrida de rua da categoria em nove anos. Constante no pelotão da frente, o jovem de 22 anos se sente cada vez mais próximo do principal objetivo: vencer

Enzo conhece o caminho do triunfo. Isso aconteceu justamente na estreia na Stock Car, mas como convidado, em 2022, quando ganhou a prova de duplas. O foco agora é repetir o feito, mas como membro oficial do grid da principal classe do automobilismo nacional.

“A vitória está cada vez mais próxima. Estamos trabalhando incansavelmente para conquistá-la, tenho tentado cada vez mais para que ela venha o quanto antes. Em Belo Horizonte, foi quase. Estou muito feliz com o desempenho e com tudo que temos conquistado. Tenho certeza que a vitória vai chegar logo e não vejo a hora de subir no lugar mais alto do pódio”, conta ao Correio

O resultado na capital mineira foi especial para Enzo por ter sido a primeira oportunidade da carreira de correr em um circuito de rua. A última vez que a Stock Car teve uma prova deste tipo foi em 2015, em Ribeirão Preto (SP). “Foi uma das corridas mais especiais da minha carreira na Stock Car. Era um sonho de criança. É especial saber que você estreou da maneira correta. O público também, vi um mar de pessoas na hora de subir ao pódio, foi mágico”, comemora

O fim de semana só não foi melhor porque Enzo foi obrigado a abandonar a prova principal, no domingo, após a sprint, em decorrência de um toque no muro. Com problemas na suspensão, tentou levar o carro aos boxes, mas a peça se partiu no caminho e o levou a bater. Fora da corrida, ele viu o pódio ser formado pelo companheiro de equipe, Felipe Baptista, e os veteranos Nelsinho Piquet e Cacá Bueno.

“Não é a melhor sensação não completar a prova, mas foi uma infelicidade em uma disputa e acabou tendo o toque leve. Não achei que causaria esse estrago, mas foi um problema certeiro. A gente sabe que tinha performance e fez uma grande entrega, mesmo não sendo o fim de semana dos sonhos. Vamos trabalhar para corrigir os erros e tentar algo ainda melhor no Velopark (etapa de 8 de setembro)”, garante

O pódio atesta ainda mais a constância de Enzo na temporada. Entre os dez primeiros desde a primeira corrida do ano, o brasiliense está contente com o desempenho, mas quer se permitir mirar mais alto nas cinco etapas restantes da temporada. Uma delas, inclusive, seria a chance de correr em casa, mas a bateria de Brasília, prevista para 24 de novembro, ainda não está confirmada e aguarda a conclusão das obras no Autódromo Nelson Piquet

“Sabemos que temos potencial para estar ainda mais em cima. Quero subir ao máximo na tabela para chegar na última etapa disputando o título. Tem que ter performance e trabalhar de forma incansável por esse objetivo maior”, torce.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

