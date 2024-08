Paralimpíada de Paris: Brasil grante mais duas medalhas na natação

Com o bronze, Gabriel Bandeira se isolou como o maior medalhista do Time Brasil nas Paralimpíadas, com nove - (crédito: Alexandre Schneider / CPB)

Momentos depois de conquistar a primeira medalha nas Paralimpíadas de Paris-2024 com o ouro de Gabrielzinho na natação, o Brasil mais dois pódios ao montante de condecorações no torneio. Nesta quinta-feira (29/8) de início de trabalhos na França, Gabriel Bandeira e Phelipe Rodrigues levaram, respectivamente, o bronze e a prata na natação.

Gabriel foi terceiro lugar no 100m borboleta da categoria S14 (deficiência intelectual). Já Phelipe, foi o segundo nos 50m livre da categoria S10 (deficiência física).

Gabriel entrou na água com forte favoritismo pelo ouro e pela presença no pódio. Com 54.18s e 54.76s, respectivamente, ele é o detentor dos recordes mundial e paralímpico da prova. Nos Jogos de Tóquio-2020, foi ele o campeão dos 100m borboleta.

Apesar de não ter chegado a liderar a disputa, o atleta da categoria S14 virou para o sprint final com a segunda colocação. Ao final da prova, acabou ultrapassado, mas fechou o certame com o bronze. Com 54.61, o dinamarquês Alexander Hillhouse ficou com o ouro, enquanto Benjamin Hance, da Austrália, registrou 54.86 e ficou com a prata. O brasileiro teve tempo de 55.08.



Na categoria que contempla atletas com limitações físico-motoras, Phelipe ampliou a condição de maior medalhista do Time Brasil nas Paralimpíadas. Ele levou a sexta de prata da carreira no torneio, além de outras três de bronze já conquistadas.

Na prova da vez, Phelipe registrou tempo de 23s54. Os australianos Thomas Gallagher, com o ouro, e Rowan Crothers, com o bronze, complementaram o pódio. O nadador natural de Recife se mostrou emocionado depois da conquista.

"Fiquei bem próximo do ouro como na Rio-2016, mas a gente que é atleta de alto rendimento sabe como é a luta e a briga. Estou feliz para caramba, ganhar medalha em cinco Jogos Paralímpicos é sensacional... Sou um homem realizado", disse ele, emocionado, à TV Globo.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

