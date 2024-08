Paralimpíada de Paris: Gabrielzinho conquista o ouro na natação

A primeira medalha do Time Brasil nas Paralimpíadas de Paris-2024 é de ouro. Nesta quinta-feira (29/8), durante o primeiro dia de competição na França, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu a prova dos 100m costas na categoria S2 da natação e subiu ao topo do pódio. A categoria em questão contempla os atletas com membros inferiores, mãos e troncos afetados.

Com tempo de 1min53s67 computado na Arena La Defénse, o atleta verde-amarelo registrou o melhor dado de toda a carreira na prova, e ainda bateu o recorde do continente americano. Ele, inclusive, é o atual bicampeão mundial deste certame.

Conhecido pela marcante dança de comemoração pós conquistas, Gabrielzinho já havia levado uma prata e dois ouros nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. Dessa vez, portanto, colocou no peito a quarta medalha paralímpica da carreira - a terceira de ouro.

"Eu to muito feliz, muito emocionado. Eu trabalhei muito para isso e a fiz de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu amassei a prova, eu acabei com a prova! Não faço ideia do tamanho disso tudo aqui. Fico feliz com o carinho, o apoio é fundamental. A prova foi perfeita. Eu não nadei, eu amassei a prova. Tudo que eu trabalhei foi feito com sucesso. Um de três...", disse ele após a conquista, à TV Globo.

Antes da competição, Gabrielzinho já havia contado que pretende levar para casa, pelo menos, três medalhas de ouro. Ele ainda disputará os 50m costas e 200m livre.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

