Paralimpíada de Paris: Carol Santiago é ouro nos 50m livres da natação

Com o quinto ouro da carreira em Paralimpíadas, Carol ultrapassou Ádria Santos, ex-atleta da categoria T11 do atletismo - (crédito: Ale Cabral / CPB)

O posto de maior campeã Paralímpica da história do Time Brasil tem uma nova dona. Com a conquista do ouro na prova dos 50m livres da natação, pela categoria S13 do feminino, nesta segunda-feira (2/9), a pernambucana Carol Santiago se tornou na atleta mais condecorada do país na competição.

Com a quinta medalha de ouro, ela ultrapassou Ádria Santos, ex-atleta da categoria T11 do atletismo. O montante registrado por Ádria perdurou como uma marca a ser batida durante 20 anos.

A conquista da vez foi a segunda condecoração de Carol na atual versão da Paralimpíada. Em Paris, ela já havia conquistado outro ouro, nos 100m costas S12. Para vencer, a agora bicampeã superou a concorrência da estadunidense Gia Pergolini e da italiana Carlotta Gilli.

As adversárias foram respectivamente, segunda e terceira colocadas. A brasileira registrou 26s75, enquanto as adversárias tiveram 27s51 e 27s60, respectivamente.

"Essa é minha prova paralímpica, a gente estava bem preparada. Ainda bem, porque eu fiquei muito nervosa antes de entrar aqui. Eu só queria fazer minha melhor natação, e acho que poucas vezes nadei tão bem assim", disse ela, ao ge.globo.

A pernambucana, vale destacar, levou três ouros para casa em Tóquio-2020. Ela foi campeã nos 50m e 100m livres, assim como nos 100m peito. Carol ainda disputará os 200m medley, os 100m peito e os 100m livre em Paris-2024.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Após nova derrota, São Paulo terá três jogos seguidos fora de casa

Após nova derrota, São Paulo terá três jogos seguidos fora de casa Esportes Al-Hilal anuncia a contratação de Marcos Leonardo, ex-Benfica

Al-Hilal anuncia a contratação de Marcos Leonardo, ex-Benfica Esportes João Victor desfalca o Vasco pelos próximos dois jogos

João Victor desfalca o Vasco pelos próximos dois jogos Esportes Flamengo enfrenta concorrência por atacante do Chelsea

Flamengo enfrenta concorrência por atacante do Chelsea Esportes Gonzalo Plata é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo

Gonzalo Plata é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo Esportes Associação de árbitros repudia fala de auxiliar do Corinthians: ‘Prejudica o futebol’