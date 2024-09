Bia Haddad vence Wozniacki e se torna primeira brasileira a chegar às quartas do US Open

Bia Haddad havia se igualado a Maria Esther Bueno, no último sábado (31/8), com a vitória por 2 sets a 0 que garantiu a vaga nas oitavas de final. - (crédito: Timothy A. Clary/ AFP)

Uma disputa de US Open que começou como tentativa de afastar o assombro da edição anterior, com uma elimação precoce e inesperada, pode ter tornado Beatriz Haddad Maia a maior tenista brasileira. Bia venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/3) e pela primeira vez o Grand Slam americano verá uma brasileira nas quartas de final. A marca de Maria Esther Bueno, de única brasileira a chegar às oitavas de final da competição, foi quebrado nesta segunda-feira (2/9).

Em 2023, uma zebra fez Bia Haddad se despedir do torneio na segunda rodada. Na época a brasileira ocupava a 19ª posição no ranking mundial e foi superada pela americana Taylor Townsend, a então 132ª da lista, por 2 sets a 0. A derrota havia sido em seguida de um feito pessoal inédito para Bia. Meses antes havia chegado a primeira semifinal de um Grand Slam, no Roland Garros.

Este ano a história se inverteu. No aberto francês, em maio, Bia Haddad deu azar de ter como adversária a número um do mundo e caiu no primeiro jogo, mas três meses depois, utiliza as quadras de Nova York como palco de uma jornada vitoriosa. Após a vitória no último sábado (31/8), contra a russa Anna Kalinskaya, por 2 sets a 0, a 21ª colocada no ranking mundial levou o país para um patamar que não havia estado nas mãos de uma brasileira desde 1968, quando Maria Esther Bueno fez o debute.

Após a vitória desta segunda-feira (2/9), Bia se emocionou com a marca alcançada com o avanço às quartas de final e também exaltou a Caroline Wozniacki, ao dizer que a acompanhava desde que começou a jogar. "Eu, minha equipe e minha família trabalhamos muito para conquistar esse momento, para ter essa oportunidade. Me sinto privilegiada e fico até sem palavras", contou a tenista.

O próximo duelo da brasileira será na próxima quarta-feira (4/9), contra a tcheca Karolina Muchova. Depois do duelo das oitavas de final, Bia disse que se sente preparada para os jogos que estão por vir. "Todas as experiências que eu tive, não só nestes últimos jogos, mas em outros Grand Slams me ajudam e me preparam", completou a paulista.

Como foi o jogo

A paulista saiu na frente para garantir o primeiro game e o triunfo inicial foi um gostinho de como seria a primeira etapa da partida. Apesar da dinamarquesa ter deixado tudo igual no segundo game, Bia logo recuperou o ritmo e deixou a adversária para trás novamente e não foi de pouco. Abriu quatro games de vantagem até Wozniacki fazer o segundo. Com o placar em 5 a 2, foi um ace que definiu que o primeiro set fosse da brasileira.

Contudo, mesmo há mais de 50 posições abaixo de Bia no ranking, Caroline Wozniaki não se abalou com a situação. A brasileira venceu novamente o primeiro game, mas dessa vez os momentos seguintes foram diferentes aos do primeiro set. A dinamarquesa aproveitou o tropeço da rival na partida para garantir quatro games seguidos. Os quatro últimos games foram sendo vencidos de forma alternada, mas foi o suficiente para Caroline se igualar a Bia no número de sets.

Não tinha como a vitória digna de recorde brasileiro no US Open ser de outro jeito se não com tensão e disputa até o final. De início, Bia Haddad sufou Wozniacki e abriu quatro games e em seguida a dinamarquesa reagiu com duas vitórias seguidas. A brasileira ganhou mais um e ficou a um ponto de fechar a partida, mas em nono game de muito ralí, Caroline Wozniacki levou e pode respirar mais um pouco. Porém a reação da jogadora europeia foi apenas um susto. Com uma disputa acirrada e ralí mais longo do jogo, a nona foi de onde saiu o triunfo de Beatriz Haddad Maia.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.