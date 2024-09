Vôlei sentado: Brasil cai para os EUA na semifinal e vai disputar o bronze

A equipe brasileira feminina de vôlei sentado deu adeus ao sonho do ouro paralímpico nesta quinta-feira (5/9). Na disputa da semifinal com os Estados Unidos, as norte-americanas garantiram a vaga na decisão, na vitória por 3 sets a 1 (25/22, 22/25, 25/14 e 25/15). Agora as duas equipes esperam a partida entre Canadá e China, ainda nesta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), para decidir os confrontos pelo bronze e ouro.

As brasileiram fazia até o momento uma campanha perfeita, sem nenhuma derrota nas classificatórias, aos contrário das estadunidenses que tropeçaram a diante da China, logo na estreia. O Brasil não havia tido dificuldade nos duelos anteriores, já que o mais disputado foi o 3 a 1 contra o Canadá. Os outros adversários não foram deram trabalho nem conseguiram fechar sequer um set em cima do time verde-amarelo.

Na disputa da semifinal, o Brasil não aguentou e se rendeu a pressão estadunidense. O time dos EUA venceu o primeiro set de maneira apertada, por 25 a 22, com as adversárias sem permitir uma distância no placar. Em seguida, a boa atuação verde-amarela persistiu e as brasileiras reagiram também vencendo um set e igualando o placar. Mas foi depois disso que o desempenho brasileiro decaiu. Os dois sets seguintes foram vencidos de lavada pelas norte-americanas, chegando a 11 pontos de diferença.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

