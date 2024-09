Com Minas Brasília e mais 19 times, FPF sorteia grupos da Copinha Feminina

Competição pensada para impulsionar o trabalho de revelação de novos talentos no futebol Feminino, a Copa São Paulo de Futebol Júnior da modalidade está com a segunda edição formulada. Na tarde desta terça-feira (10/9), a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou evento no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, para sortear os grupos do torneio de base. Neste ano, o Minas Brasília representa o Distrito Federal.

Ao todo, serão 20 clubes em busca do título de campeão da Copinha Feminina. Na primeira fase, as equipes foram distribuídas em cinco grupos diferentes. Cada um será realizado em uma sede e terá a presença de quatro equipes. O primeiro colocado de cada chave, além dos três melhores segundos colocados, avançam para as quartas de final. Daí até a definição do campeão, a competição de base será realizada em formato mata-mata.

A segunda edição da Copinha Feminina terá bola rolando a partir de 28 de novembro, quando começa a realização das partidas da primeira rodada dos grupos. A grande final está agendada para 15 de dezembro. De acordo com a organização do evento, todos os jogos terão transmissão ao vivo no canal da FPF no YouTube. As partidas terão, ainda, prêmio de melhor jogadora em campo. A decisão terá auxílio do árbitro de vídeo.

Neste ano, os estádios do Canindé, Nicolau Alayon, da Rua Javari, Ibrachina Arena e Ceret serão as sedes das partidas da Copinha Feminina. O Minas Brasília vai jogar na casa da Juventus da Mooca. Membro do grupo C do torneio de base, a equipe candanga disputará a classificação contra Palmeiras, Flamengo e Botafogo-PB. Presente pela segunda vez, o clube local tenta melhorar a campanha de 2023 e ir além da fase de grupos.

Antes do sorteio, os clubes envolvidos na Copinha Feminina tiveram um momento de troca de experiência e convivência. Pela manhã, a FPF realizou o Conselho Técnico da competição de base, na sede da entidade, e reuniu representantes de todos os clubes participantes na temporada de 2024. A presidente Nayeri Albuquerque, o treinador Alexander Alves e Lara Caetano, capitã do time verde e azul, participaram do evento pelo Minas Brasília.

Grupos da Copinha Feminina

Grupo A (Estádio Canindé)

Corinthians

Centro Olímpico-SP

Cruzeiro

Fortaleza

Grupo B (Estádio Nicolau Alayon)

Santos

Fluminense

América-MG

Sport

Grupo C (Estádio da Rua Javari)

Palmeiras

Flamengo

Minas Brasília

Botafogo-PB

Grupo D (Ibrachina Arena)

Ferroviária

Botafogo

Grêmio

Vitória-BA

Grupo E (Estádio Ceret)

São Paulo

Bragantino

Internacional

Vila Nova