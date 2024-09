Sem redes sociais, Guardiola faz revelação sobre acesso a internet

Pep Guardiola com uma de suas filhas - (crédito: Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

O estilo ‘offline’ de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, não é novidade. O técnico nunca escondeu o seu afastamento do mundo dominado pelas redes sociais. Porém, o espanhol possui uma carta na manga para buscar o que as pessoas estão falando.

De acordo com Guardiola, em entrevista à TV inglesa Sky Sports, quando deseja obter informações nas redes sociais, o técnico recorre a filha.





“Quando quero (ver as redes sociais), vou às da minha filha”, confessou o espanhol, que tem duas filhas: Maria, de 23 anos, que é influenciadora digital e conta com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, e Valentina, de 16 anos, que mantém o perfil privado.

A situação ocorre pelo fato de Guardiola não possuir aplicativos de redes sociais, nem mesmo o Whatsapp, voltado para mensagens. Assim, a única forma possível de fazer contato com o técnico é através de ligação ou mensagem via SMS.