Ex-ator da Globo chora ao falar de arrependimento com Garrincha

O experiente ator Osmar Prado, de 77 anos, se emocionou ao falar sobre Garrincha durante participação no programa ‘Conversa Com Bial’, da TV Globo. O artista, que teve no ídolo do Botafogo um exemplo para interpretar o jogador Mingo, na novela ‘Bandeira 2’, chorou ao lembrar um momento vivido com o eterno camisa 7.

Durante uma conversa no programa, uma imagem de Osmar Prado com Garrincha foi exibida para o ator. Foi então que ele citou um episódio em que se arrependeu por não ter defendido o ‘anjo das pernas tortas’.

“Tenho um arrependimento muito grande de não ter entrado de sola em um jogador das equipes de baixo que humilhou o Mané. Estávamos conversando e o cara humilhou o Mané na minha frente. O vi sendo humilhado e não fiz nada! Eu não tive coragem de dizer: ‘você não sabe quem é esse homem’. Você nunca vai chegar na sola do sapato dele’. O cara ganhou duas Copas! O cara humilhou o Mané e o Mané não reagia. Eu deveria ter falado: ‘cala sua boca!’ E eu não falei”, disse o ator, com lágrimas nos olhos.

Carreira de Garrincha

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, Garrincha morreu em 1983, aos 49 anos, em decorrência de problemas com o alcoolismo. O ex-jogador se tornou ídolo do Botafogo, clube que defendeu por 12 anos e fez 232 gols em 581 partidas.

Além disso, Garrincha fez história com a Seleção Brasileira. Com a amarelinha, o camisa 7 conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, mas ficou pelo caminho em 1966. Foram 50 partidas oficiais entre 1955 e 1966, com 12 gols.