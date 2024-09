Rayssa Leal superou duas japonesas e subiu no lugar mais alto do pódio neste sábado (14/9) - (crédito: Gaspar N..brega/COB)

Rayssa Leal é campeã do Mundial de Skate Street Feminino, em Roma, na Itália. A brasileira superou duas japonesas e subiu no lugar mais alto do pódio neste sábado (14/9), na primeira competição após conquistar medalha de bronze nas Olímpiadas de Paris, em agosto. Momiji Nishiya ficou na segunda posição, seguida pela também japonesa Miyu Ito.



Este é o segundo título mundial de skate street de Rayssa, que também conquistou o torneio da World Skate em Sharjah, em 2023. A atleta também tem no currículo dois troféus da SLS e duas medalhas olímpicas: prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024.



"Estou muito feliz com essa conquista. Eu me senti um pouco desconfortável, mas minha equipe é a melhor de todas e me deu total apoio. Obrigado a todos que me acompanharam e puderam me incentivar. Vocês fazem a diferença", disse Rayssa Leal, que somou a pontuação total de 270,56.



Veja a classificação da final do Mundial de skate street feminino:

1º - Rayssa Leal - Brasil - 270,56

2º - Momiji Nishiya - Japão - 269,14

3º - Miyu Ito - Japão - 249,53

4º - Coco Yoshizawa - Japão - 232,16

5º - Liz Akama - Japão - 169,54

6º - Funa Nakayama - Japão - 156,72

7º - Aoi Uemura - Japão - 29,25

8º - Yumeka Oda - Japão - 4,80



Com informações da Agência Estado*