Rayssa Leal conquista medalha de bronze no skate street em Paris

Paris e Brasília — É bronze! Rayssa Leal conquistou a terceira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Em uma final emocionante, a Fadinha conseguiu uma nota altíssima na última manobra e levou a primeira medalha do skate street em Paris.

Rayssa Leal é daquelas viciadas em adrenalina e em pódio. Três anos depois de faturar a medalha de prata do skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Fadinha usou toda a magia e desenvoltura sobre rodinhas para conquistar o bronze na versão francesa da disputa.

Desde a classificatória, o clima estava propenso para a vitória da maranhense de Imperatriz. Ao entrar na Arena La Defense 3, encontrou arquibancadas pintadas de verde e amarelo e compatriotas animados, com gritos de “Rayssa, Rayssa” e intensa vibração a cada manobra realizada e nota anunciada pelo telão e sistema de som.

Rayssa obteve a maior nota da fase classificatória, com 92,68, e bateu o recorde pessoal na final, 92.88, em uma das manobras. Após revelar nervosismo, baixou a tensão na primeira volta. Obteve a segunda maior nota da parcial (71,66), atrás somente da japonesa Coco Yoshizawa. Na segunda, porém, não completou movimentos e zerou. Na primeira manobra, zerou e não escondeu a frustração. Na segunda, acertou a maior nota dela na história: 92.88.









A temporada de Rayssa

Muita coisa mudou na Rayssa de Tóquio 2020 para a de Paris 2024, em diferentes sentidos. Passou dos 13 para os 16 anos, cresceu 10cm de altura, teve ganho corporal de 12km e agora calça tamanho 35, dois números a mais do que os dos tênis que a guiaram à prata no Japão. Tudo isso colabora para a evolução esportiva.

Da Olimpíada anterior para cá, Rayssa conquistou três ouros do STU Open Rio, dois títulos da SLS Crown, um do Mundial, um do Jogos Pan-Americanos, além dos primeiros lugares em etapas regulares da SLS.

Prata nos Jogos de Tóquio 2020, a maranhense de 16 anos, foi a única brasileira a se classificar para a final do Skate Street. Pamela Rosa (16ª, com 205,23) e Gabi Mazetto (19ª, com 144,35) também representaram o país na pista francesa, mas não ficaram entre as oito melhores na classificatória.