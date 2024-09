Flamengo atualiza informações da lesão de Luiz Araújo e gera dúvidas sobre 2024

O Flamengo divulgou nesta segunda-feira (16/9) detalhes sobre os exames de Luiz Araújo. O atacante lesionou no último domingo (15/9), no clássico contra o Vasco. Segundo o clube carioca, os testes apontaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O jogador irá passar por uma artroscopia e pode não voltar a tempo para concluir a temporada de 2024.

O time rubro-negro não especificou um prazo de retorno do atacante, mas a recuperação básica da lesão osteocondral é em torno de um mês e meio a dois. Porém a recuperação para atividades intensas pode chegar à três meses.

O desfalque de Luiz Araújo pesa ainda mais devido ao fato de que outros cinco jogadores de protagonismo do clube carioca também estarem no Departamento Médico. Pedro, Everton Cebolinha e Viña não jogam mais este ano, enquanto De la Cruz e Michael devem voltar em breve. Até a semana anterior, antes da disputa do jogo de volta das quartas de final contra o Bahia, a lista era mais extensa e contava também com Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Grêmio: Rodrigo Caio completa um jogo inteiro após mais de um ano

Grêmio: Rodrigo Caio completa um jogo inteiro após mais de um ano Esportes Atlético tem ausência de titular em treino antes do jogo contra o Fluminense

Atlético tem ausência de titular em treino antes do jogo contra o Fluminense Esportes Luiz Araújo sofre lesão e terá que passar por astrocopia no joelho direito

Luiz Araújo sofre lesão e terá que passar por astrocopia no joelho direito Esportes Fluminense tem pendurado de peso na Libertadores

Fluminense tem pendurado de peso na Libertadores Esportes Mais derrotas que vitórias: veja campanha do Flamengo no returno

Mais derrotas que vitórias: veja campanha do Flamengo no returno Esportes Luiz Araújo sofre lesão e terá que passar por artroscopia no joelho direito