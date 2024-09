Copa do Mundo de Futsal: Brasil encara Croácia em centésimo jogo de Marquinhos

Caso vençam a Croácia, os brasileiros estarão matematicamente classificados para as oitavas de final - (crédito: Leto Ribas / CBF)

Depois de uma estreia dos sonhos, a seleção brasileira de futsal volta à quadra do Complexo Esportivo de Bukhara, em solo uzbeque, para a continuação da busca pelo hexacampeonato da modalidade. Nesta terça-feira (17/9), às 12h, com transmissão do FiFA+, Cazé Tv e SporTV, o Brasil encara a seleção croata, em compromisso válido pela segunda rodada da primeira fase, pelo Grupo B.

A partida em questão terá um gosto especial para um personagem em específico do lado brasileiro. O treinador da equipe, o catarinense Marquinhos Xavier, completará 100 jogos à frente do time verde-amarelo. Ao todo, são 83 vitórias, oito empates e oito derrotas. Como a cereja do bolo, estão 86,53% de aproveitamento. Em entrevista à CBF, o técnico falou um pouco sobre a marca prestes a ser atingida.

"É uma tarefa difícil, porque tem muito trabalho nesse meio todo, nesse intervalo de mudanças de ciclo de um para o outro. Tem uma gama enorme de pessoas que contribuíram muito para que isso acontecesse. Eu acho que tem uma visão desenvolvimentista dentro de todo esse trajeto. Para mim, a Seleção é isso. É uma referência de desenvolvimento para os clubes, para os profissionais que trabalham em clubes", disse ele.

"Então é uma trajetória que me anima. Não pelos números frios, estatísticos, mas pela construção. Acho que as pessoas passaram a acreditar porque a gente trouxe essa comunidade pra perto da gente. O senso de pertencimento, elas sentem que fazem parte dessa história porque elas realmente fazem. A gente incluiu quem tá lá fora no nosso ambiente diário, todos os dias isso é fomentado aqui dentro", acrescentou.

Durante a partida de estreia, o Brasil derrotou Cuba pelo placar elástico de 10 x 0. Os gols foram marcados por Marcel (3x), Marlon (3x), Neguinho, Felipe Valério, Pito e Arthur. Com isso, a seleção se isola na ponta do Grupo B. A Tailândia, que também somou três pontos ao vencer a Croácia, será a próxima adversária de Cuba.

No começo da noite desta segunda-feira (16/9), o time Canarinho realizou um único treino em quadra para o próximo compromisso. Caso alcance a segunda vitória na competição, estará matematicamente classificado para a próxima fase.

Segundo Marquinhos Xavier, em entrevista à Liga Nacional de Futsal (LNF), a derrota sofrida pela Croácia poderá ser um ponto de partida positivo a ser levado em consideração.

“O foco é na nossa classificação e no caminho teremos uma seleção ferida com a derrota na estreia. Acredito num jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas que teremos combustível para gastar na segunda etapa e encontrar nosso bom desempenho”, disse ele.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

