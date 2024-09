Libertadores Feminina: Conmebol divulga data dos confrontos

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (17/9) o calendário dos jogos da fase de grupos da Libertadores Feminina. O Brasil tem três representantes na competição: o atual campeão, Corinthians, Santos e Ferroviária. O campeonato continental será sediado no Paraguai e os duelos começam a partir de 3 de outubro.

Esta etapa consistem em três rodadas, nas quais os quatro times de cada chave se enfrentarão entre si uma vez só, diferente de como é no masculino que os confrontos tem ida e volta. O primeiro brasileiro a estrear é o Timão, que vai ter como adversário inicial o Boca Juniors. Os dois se enfrentam às 18h30 (de Brasília), em 3 de outubro. Às 21h do mesmo dia, as Sereias da Vila entram em campo contra o Always Ready.

A Ferroviária faz o debute somente no dia seguinte, 4 de outubro, contra o representante do Equador que ainda não foi definido. Ainda pela Chave C, as Guerreiras Grenás entram em campo 7 de outubro, contra o Peñarol, e 10 de outubro, para enfrentar o Independente Santa Fé.

O Corinthians ainda joga contra o Adifem (6 de outubro) e o Libertad (9 de outubro), pelo Grupo A. A partida da segunda rodada do Santos será contra o Colo-Colo (6 de outubro) e encerra a fase de grupos à frente do Olímpia (9 de outubro).

Após as disputas serem concluídas, os dois melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. As datas da fase de mata-mata ainda não foram divulgadas, mas a final da Libertadores está marcada para 19 de outubro.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.



