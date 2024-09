Brasil garante seis atletas nas quartas de final do Mundial de Skate Park

A catarinense Yndiara Asp, 28, foi a dona do quarto melhor desempenho do dia, e garantiu a maior pontuação dela na segunda apresentação, com 76,21. - (crédito: CBSk / Julio Detefon)

Com duas skatistas entre as cinco melhores, o Brasil fechou o primeiro dia de disputas no Mundial de Skate Park em Roma, na Itália, com 100% de aproveitamento e suas seis representantes garantidas nas quartas de final, agendadas para sexta-feira.

O regulamento permite duas voltas de 45 segundos, com a melhor nota valendo nesta primeira fase, e Raicca Ventura deu show. Ela largou com incríveis 78,34 pontos que já garantiria o segundo lugar no geral. Mesmo assim, ela voltou à pista e melhorou ainda mais sua volta, terminando em segundo no geral com 81,08.

Yndiara Asp, dona do quarto melhor desempenho do dia, foi outra brasileira a garantir a maior pontuação na segunda apresentação, com 76,21. Sofia Godoy (14ª), Fernanda Tonissi (16ª), Helena Laurino (18ª) e Dora Varella (23ª) foram as outras representantes nacionais garantidas.

Sofia Godoy avançou com 53,13 pontos da segunda volta, assim como Helena Laurino, com 48,52 e Dora Varella, com 46,46 Diferentemente das compatriotas, Fernanda Tonissi recebeu 50,00 logo na primeira apresentação e já ficou tranquila com a vaga.

O País volta à pista nesta quinta-feira para as classificatórias do masculino, a partir das 4h15 (de Brasília), com oito representantes. Augusto Akio (o Japinha, medalha de prata nos Jogos de Paris-2024) é a grande esperança, com Kalani Konig, Luigi Cini, Luiz Francisco, Murilo Peres, Pedro Barros (prata em Tóquio, disputado em 2021), Pedro Carvalho e Pedro Quintas também na busca por vaga às quartas de final de sexta-feira.

Nas quartas, semifinal e final, serão três voltas de 45 segundos por skatista, valendo a de maior pontuação. As semifinais estão agendadas para sábado, com o feminino na pista às 10h35 e com o masculino fechando a disputa às 13h35. As finais serão disputadas no domingo, às 13h15 com o feminino e às 14h20 com o masculino.