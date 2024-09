Reservas do Atlético arrasam o Bragantino, que segue ladeira abaixo

Com reservas que mostraram serviço para o técnico Gabriel Milito, o Atlético conseguiu ótima vitória sobre o Bragantino na tarde deste domingo (22/9) pela 27ª rodada do Brasileirão: 3 a 0. E o placar na MRV Arena, em Belo Horizonte, ficou barato para os paulistas. Diante de um rival que atuou muito mal, os atleticanos marcaram com Deyverson – primeiro gol do atacante pelo Galo – Cadu e Hulk. Mas criaram grandes chances, teve um gol anulado (Palacios) e desperdiçou um pênalti, com Deyverson.

O Galo, que descansou a maioria dos titulares para o jogo de volta da quartas de final da Libertadores contra o Botafogo (quarta-feira, em BH), pulou para os 36 pontos, na metade de cima da tabela do Brasileirão. Mas Bragantino tem 31 pontos e começa a ver os times do Z4 se aproximarem perigosamente.

Atlético sobra no primeiro tempo

O Atlético fez bom primeiro tempo. Funcionou coletivamente, beneficiado pelo jogo errático de um Bragantino que até teve chances, como numa cabeçada de Pedro Henrique que Everson fez grande defesa. Mas foi o Galo que teve as melhores oportunidades. Palacios, logo no início, recebeu de Alan Franco, entrou livre na área e atrasou para o goleiro. Depois, aos 21, Paulo Henrique fez pênali em Deyverson, que cobrou e Cleiton defendeu. Quase em seguida, Deyverson cabeceou com perigo. De tanto tentar, saiu o gol atleticano aos 38. Deyverson rolou para Rubens pela esquerda e entrou na área para concluir o cruzamento do companheiro. Logo depois do gol, Deyverson deu assistência para Palacios ampliar. Mas o atleticano estava impedido e o tento, anulado.

Galo amplia

A derrota por 1 a 0 no primeiro tempo ficou barata para o Bragantino. Não por acaso o técnico Pedro Caixinha voltou com três mudanças. Mas a fase do Bragantino não é boa. Aos seis, Igor Gomes cruzou da esquerda e Cadu se antecipou aos marcadores: Galo 2 a 0. Com a vantagem, os mineiros trataram de diminuir um pouco a intensidade. Porém, nem assim o Bragantino se impôs, embora tivesse uma bola na trave e uma finalização perigosa de Sasha. Aos 30, Hulk, que estava descansando no banco, entrou. Quase em seguida, recebeu de Deyverson entrou na área e acabou com jejum de quase dois meses. Galo 3 a 0. Enfim, vitória convincente.

ATLÉTICO-MG 3X0 RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Data: 22/9/2024

Público: 24.618

Renda: R$ 1.061.920,97

ATLÉTICO-MG: Éverson, Mariano, Junior Alonso, Lyanco e Palacios (Scarpa, 28’/2ºT); Fausto Vera, Alan Franco (Paulo Vitor, 36’/2ºT), Igor Gomes (Bernard, 28’/2ºT) e Rubens; Cadu (Hulk, 30’/2ºT) e Deyverson (Alan Kardec, 36’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Arthur Souza, 18’/2ºT), Paulo Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Eduardo Santos, 18’/2ºT); Raul (Matheus Ferreira, Intervalo), Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln, Intervalo); Vinicinho (Mosquera, Intervalo), Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Gols: Deyverson, 38’/1ºT (1-0); Cadu, 6’/2ºT (2-0); Hulk, 32’/2ºT (3-0)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: : Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Milito, Everson, Lyanco (ATL); Arthur santos, Matheus Fernandes (BGT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.