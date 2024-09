Competição de pré-temporada reúne equipes do NBB no Nilson Nelson

Outubro está chegando e, com ele, a contagem regressiva para a bola laranja voltar a subir no melhor basquete do Brasil. Para ajudar o torcedor a controlar a ansiedade antes da estreia da temporada 2024/2025, o NBB inovou e inaugura, hoje, a primeira edição do Torneio de Abertura. A competição reúne seis times em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, para a reta final da preparação, com final na sexta-feira e entrada gratuita para o público curtir de perto, além de transmissão no YouTube.

O evento começa com um clássico. Protagonistas em decisões de edições passadas da liga, o anfitrião Brasília Basquete enfrenta o Flamengo, maior campeão do país. A partida começa às 11h, com ingressos disponíveis através da plataforma Sympla. Para garantir a entrada, basta escolher a opção no site, sem necessidade de pagamento.

O time candango e o carioca estão juntos no grupo A, ao lado do Botafogo. Na chave B, os integrantes são Minas, Vasco da Gama e Caxias do Sul, todos presentes nos playoffs do NBB da última temporada, com exceção dos donos da casa e dos gaúchos. Ambos figuraram na lanterna da tabela.

O torneio consiste em uma fase de grupos inicial, na qual os times de cada pote se enfrentam e os dois líderes avançam à semifinal. Depois, as partidas são eliminatórias, com confrontos entre o primeiro colocado de um lado e o segundo do outro. No dia do encerramento, ocorre a disputa do terceiro e quinto lugar, fora a grande decisão, marcada para às 19h45.

A novidade garante calendário de pré-temporada para todas as 18 equipes integrantes do NBB 2024/2025. Os paulistas têm compromisso pelo campeonato estadual, enquanto Fortaleza, Unifacisa, Pato e União Corinthians participam do Interligas, realizado na Argentina.

De cara nova

Longe dos playoffs desde a pandemia e acumulando campanhas abaixo do esperado para um times dos mais tradicionais do país, o Brasília Basquete repaginou o elenco para a nova temporada. O time aproveitou a saída do conterrâneo Cerrado, que se retirou do NBB para focar no basquete feminino, e buscou reforços no rival. Dos nomes que mudaram para o lado azul da cidade, o holofote é para Gui Santos, destaque da equipe verde em 2023/24. Além dele, chegou Daniel von Haydin, convocado pelo Brasil para o Pré-Olímpico de 3x3.

Os únicos remanescentes do elenco passado foram o técnico Dedé Barbosa, os garotos Gustavo e Allan e a dupla Tiago Brasil e Crysthian, que subiram da Liga de Desenvolvimento. Ainda assim, a maior parte do plantel tem experiência no Distrito Federal, como os amadores Lucas Lacerda e Gemadinha, ambos com uma participação no Jogo das Estrelas e passagens por Cerrado e Brasília, respectivamente.

No entanto, a principal contratação se aventura na capital do país pela primeira vez: David Nesbitt, de Bahamas, que estava na Unifacisa. O ala/pivô veterano, com passagens por Flamengo e Paulistano, traz a bagagem de convocações para representar o time do NBB Mundo e deve ser referência da equipe. Em cinco temporadas no basquete brasileiro, ele acumula médias de 9.4 pontos e 4.7 rebotes por jogo.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz