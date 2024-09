Artur Jorge garante foco do Botafogo no Brasileiro e na Libertadores

Artur Jorge elogiou a festa da torcida em Brasília e garantiu foco total do clube na luta pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores - (crédito: Vítor Silva/Botafogo)

Após o empate por 0 x 0 contra o Grêmio no Mané Garrincha, o treinador do Botafogo, Artur Jorge, na entrevista coletiva, explicou como a equipe manterá o foco nas duas competições disputadas pelo Glorioso — Série A do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Neste sábado (28/9), o técnico português comentou sobre a importância do comparecimento da torcida local.

Com vaga já garantida nas semifinais da Libertadores e se mantendo líder no Brasileirão com um ponto de vantagem para o Palmeiras, Artur Jorge descartou a necessidade de focar em um só campeonato. Com duas competições de alto nível para serem decididas nos próximos meses, o comandante garantiu à torcida que a entrega e o empenho do time serão prioridades nos dois torneios, sem deixar nenhum de lado.

"Nós temos duas competições e vamos trabalhar nelas a 100%, com foco máximo, com toda a dedicação em cada uma delas, sem qualquer tipo de prioridade. Porque, nesta altura, nós queremos de fato ser capazes de competir nas duas competições com a mesma ambição", declarou o treinador alvinegro.

O português lamentou não ter conseguido recompensar a torcida de Brasília pelo apoio demonstrado desde a chegada do time à capital. Com grande maioria dos 30 mil presentes no Mané Garrincha, os botafoguenses fizeram uma bonita festa antes do apito inicial, com direito a mosaico elaborado para celebrar o grande momento do clube.

"Eu lamento não poder ter apremiado esta torcida, que, de fato, foi extraordinária. Não só no hoje, durante os 90 minutos, como se comportou e nos empurrou para a frente, mas também ontem e hoje quando deixamos o hotel. Foram muito importantes, muito presentes, muito calorosos no apoio a toda a equipe. Portanto, o meu agradecimento por isso também. Lamento não poder dar-lhes os três pontos que seriam justos para eles por aquilo que foi o seu apoio", exaltou o comandante do Botafogo.

O resultado sem gols impediu o Glorioso de abrir maior vantagem no topo da tabela, mantendo apenas um ponto de distância para o Palmeiras, que tem 56. O time de Artur Jorge, agora, retorna a campo no próximo sábado (5/10) para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, tentando assim evitar um segundo tropeço e retomar a sequência de vitórias consecutivas no torneio que tinha antes de vir a Brasília.

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz

