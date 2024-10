Michael Schumacher: por que aparições do ex-piloto são raras

Nesta foto de arquivo tirada em 22 de novembro de 2012, Michael Schumacher se inclina entre dois pneus no autódromo de Interlagos, em São Paulo - (crédito: ORLANDO KISSNER / AFP)

O ex-piloto alemão Michael Schumacher foi visto em público no último sábado (28/9), no casamento da filha mais velha, Gina-Maria. Segundo o jornal alemão Bild, a cerimônia foi realizada na casa de campo da família em Maiorca, na Espanha, e nenhuma foto que mostra o heptacampeão da Fórmula 1 foi divulgada.

As aparições do ex-piloto são raras porque ele sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França, em dezembro de 2013. Depois de seis meses em coma no hospital, Schumacher passou a receber atendimento médico em casa, na Suíça, longe da mídia e sem informações sobre exatamente qual é a condição de saúde dele.

Leia também: Advogado da família explica motivo de estado de saúde de Schumacher não ser atualizado



No ano passado, o advogado da família para assuntos envolvendo a imprensa, Felix Damm, concedeu uma entrevista para o portal alemão Legal Tribune Online e explicou o porquê do estado de saúde do ex-piloto ser mantido em privacidade.

"Acredito que a grande maioria dos torcedores consegue lidar bem com isso e também respeitar o fato de o acidente ter desencadeado um processo em que o abrigo privado é necessário e agora continuará a ser respeitado", disse o advogado Felix.

A última informação sobre a saúde do alemão foi divulgada em 2019, pelo jornal Le Parisien, da França, que noticiou a entrada de Schumacher em um hospital em Paris para tratamento cardiovascular.

Schumacher foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e marcou época entre 1994 e 2004.

Cronologia da carreira de Michael Schumacher (foto: SOPHIE RAMIS, GAL ROMA, MARIA-CECILIA REZENDE / AFP)

Chantagem com fotos

A Justiça alemã pediu, em setembro, que três suspeitos envolvidos em uma tentativa de chantagem à família de Michael Schumacher fossem enviados a tribunais. Um pai de 53 anos e seu filho de 30, moradores de Wüppertal, na Alemanha, são acusados de ter tentado extorquir 15 milhões de euros (US$ 16,7 milhões ou quase R$ 94 milhões na cotação atual) da família do ex-piloto, ameaçando publicar na deep web (parte da internet que não é indexada pelos mecanismos de busca) dados que familiares não queriam que fossem publicados.

Leia também: Ralf Schumacher revela saudades do irmão Michael após acidente

O homem de 53 anos teria adquirido estes dados por "uma quantia de cinco dígitos" de um ex-agente de segurança que estava ao serviço da família do piloto. Tratam-se de imagens consideradas particularmente sensíveis, que mostrariam Michael Schumacher antes e depois do grave acidente de esqui em 2013.

Com informações da AFP