Flamengo vence Corinthians na estreia do técnico Filipe Luís

O Flamengo, na estreia do técnico Filipe Luís, venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (2/10), no Maracanã. Alex Sandro marcou. Este foi o jogo pela ida da semifinal da Copa do Brasil e mostrou um Fla envolvente. Teve marcação alta, intenso e criando muitas oportunidades que pararam na trave ou no goleiro Hugo Souza, o melhor em campo. Levou Levantou a torcida, que aplaudiu o treinador que assumiu a vaga de Tite e Gabigol, que começou como titular, quase fez um gol de letra e teve um tento anulado.

Mas o Corinthians, que pouco fez no primeiro tempo, teve o que lamentar. O time cresceu no segundo tempo, mandou duas bolas na trave e viu o zagueiro Leo Pereira salvar uma bola na linha.

O jogo da volta será no dia 20/10, na Neo Química, em São Paulo. Com o triunfo, o Flamengo joga pelo empate para alcançar a sua terceira final seguida de Copa do Brasil. Caso o Corinthians vença por um gol, pênaltis. Se o Timão vencer por dois ou mais gols, avança para a decisão contra Atlético-MG ou Vasco (na ida, o Galo venceu por 2 a 1).

Flamengo insinuante

Em apenas três minutos de jogo o Flamengo obrigou Hugo a fazer duas grandes defesas. Em uma roubada de Arrascaeta que Bruno Henrique criou e o goleiro defendeu. E um chute de Arrascaeta, mas que o goleiro salvou. A pressão seguiu intensa, sempre com o Fla fazendo pressão alta. Atacou muito pelos flancos, a maioria pela esquerda, com Bruno Henrique e Alex Sandro em cima de Fagner.

Aos 30 minutos o Mengo tinha seis finalizações contra zero do fechado Timão. E 65% de posse. Aos 32, enfim, saiu o gol do Flamengo. Uma bela troca de passes resultou num passe de BH para Alex Sandro, o lateral-esquerdo fez que iria cruzar, mas chutou no contrapé de Hugo Souza. 1 a 0. Somente aos 40 o Corinthians assustou, em chute de Garro para Roddi mandar a escanteio. Acordou um pouco. Porém, sem sucesso nos arremates.

E tome bolas na trave

O segundo tempo começou com o Corinthians com três mudanças, passando a jogar com um trio de zagueiros e sem Fagner, que foi uma avenida. Nos dez primeiros minutos, se Leo Ortiz só não marcou de cabeça para o Flamengo por causa de defesa (mais uma) de Hugo Souza, o Corinthians mandou uma na trave de Rossi. Mas, após este lance, o Fla voltou a fazer marcação forte e seguir pressionando. Quae marcou numa cabelada de Bruno Henrique no travessão. De la Cruz, em cobrança de falta, também mandou uma no travessão. Hugo salvou um gol certo de Gerson.

Emoção até o fim

Mas o Timão não estava morto. Aos 21, Hector Hernández, que nada ftinha feito, ganhou uma no ataque, deixou Wesley no chão, mas quando foi chutar Leo Ortiz abafou e evitou o gol o que seria o gol de empate. Aos 23, Gabigol marcou, mas anulado pelo VAR.

Nos 15 minutos finais, o Corinthians entrou de vez no jogo. Afinal, só não empatou com Romero devido ao zagueiro Leo Pereira, que salvou em cima da linha. E criou momentos de perigo como um chute de Matheuzinho que bateu na lateral da trave. Mas a última chance foi do Flamengo. Alcaraz, que entrou aos 44 minutos, perdeu um gol feito nos acréscimos.

FLAMENGO 1X0 CORINTHIANS

Semifinal da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data: 2/10/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 47.052

Publico pagante: 41.752

Renda: R$6.405.065,00

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 44’/2ºT); Pulgar, De la Cruz (Matheus Gonçalves, 30/2ºT), Arrascaeta (Alcaraz, 44’/2ºT) e Gerson; Bruno Henrique (Michael, 30’/2ºT) e Gabigol (Plata, 41’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho, intervalo), Félix Torres, André Ramalho e Hugo (Gustavo Henrique, Intervalo); Ryan, Charles (Carrillo, 26’/2ºT), Rodrigo Garro e Igor Coronado (Martínez, Intervalo); Hector Hernández (Yuri Alberto, 22’/2ºT) e Romero Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Alex Sandro, 32’/1ºT (1-0)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Leo Ortiz, Wesley, Pulgar, Gabigol (FLA); Romero, Hugo, Martínez (COR)