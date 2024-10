Arthur Elias chama duas brasilienses para amistosos da Seleção feminina

Vice-artilheira da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino com 13 gols, a brasiliense Vic Albuquerque está na lista de Arthur Elias - (crédito: CBF)

O técnico Arthur Elias convocou nesta sexta-feira (04) a Seleção Brasileira feminina para dois amistosos contra a Colômbia, em 26 e 29 de outubro, no estádio Kléber Andadre, em Cariacica (ES). Entre as convocadas estão as candangas Vic Albuquerque e Gabi Portilho.

As duas brasilienses vivem grande momento. Vic foi vice-artilheira da Série A1 do Brasileirão com 13 bolas na rede e a principal goleadora do Corinthians na campanha do hexa nacional. Gabi Portilho figura entre as indicadas a ganhar a Bola de Ouro na tradicional eleição promovida pela revista France Football desde 1956.

Os amistosos serão os primeiros desde a conquista da prata nos Jogos de Paris-2024. Arthur Elias não convocou a atacante Marta e outras oito medalhistas. O treinador preferiu dar oportunidade a novas jogadoras pensando na preparação para a Copa América de 2025, no Equador. Antônia, Tamires, Rafaelle e Jheniffer ficaram fora porque se recuperam de lesão. Bia Zaneratto, Ary Borges e Debinha foram preteridas, mas continuam nos planos.

"Nessa convocação, o objetivo maior é dar oportunidade para novas jogadoras. A Marta voltou super bem (ao Orlando Pride), e em breve a gente vai conversar, não só com ela, mas com outras também, como a Bia Zaneratto, a Ary (Borges), a Debinha, que sempre foram muito importantes para a história da Seleção Brasileira. Neste momento, por esses critérios, elas não foram chamadas agora, mas podem ser chamas em breve, explicou o treinador.

Na entrevista coletiva, Arthur Elias afirmou que deseja aproveitar as duas convocações restantes neste ano para conhecer as jogadoras jovens e introduzi-las no grupo . Após os confrontos contra a Colômbia, o Brasil tem agendados dois amistosos contra a Austrália no fim de novembro e no iníco de dezembro, ambos fora de casa.



Convocadas

Goleiras

Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG)

Defensoras

Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Fê Palermo (Palmeiras), Yasmin (Corinthinas), Bia Menezes (São Paulo), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Meias

Angelina (Orlando Pride-eua), Camilinha (São Paulo), Laís Estevam (Palmeiras), Duda, Sampaio (Corinthians) e Vitória e Yayá (Corinthians)

Atacantes

Micaelly (Ferroviária), Gabi Portilho (Corinthians), Ludmilla (Chicago Red Stars-EUA), Priscila (América-MEX), Dudinha (São Paulo), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Amanda Gutierrez (Palmeiras), Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP) e Vic Albuquerque (Corinthians).