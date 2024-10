Filho de Tite faz post sobre demissão no Flamengo

Pela primeira vez após a demissão do Flamengo, o filho de Tite e auxiliar do treinador, Matheus Bachi, manifestou-se em uma rede social sobre a saída do clube carioca, na tarde desta sexta-feira (11). Depois de 11 dias, ele é o primeiro membro da comissão técnica a falar sobre o assunto publicamente.

“Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento.? Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A Nação Rubro-Negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável.? Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória, muito obrigado!”, escreveu.

O técnico e a comissão assinaram na última semana a rescisão contratual. O técnico deixou o clube ao lado dos auxiliares Cléber Xavier, Matheus Bachi e César Sampaio, do preparador físico Fábio Mahseredjian e do analista de desempenho Lucas Oliveira. A multa rescisória ficou em R$ 4,8 milhões.

Tite ainda não se pronunciou desde que deixou o comando do Rubro-Negro. Com o futuro indefinido, o treinador vai se reunir com a comissão para traçar os planos para a próxima temporada. Tite no Flamengo Com o técnico, o Flamengo disputou 70 partidas, venceu 42 jogos, empatou 12 e sofreu 16 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 65,7%. Além disso, conquistou o Campeonato Carioca de 2024 de forma invicta. No entanto, a eliminação na Libertadores e a má atuação na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão, fizeram com que a diretoria rubro-negra optasse pela demissão. Novo técnico Logo após a demissão de Tite, o Flamengo anunciou Filipe Luís como novo técnico do clube carioca. O ex-jogador do clube era o atual treinador da categoria sub-20 do Rubro-Negro. Sob o comando do ídolo, o clube carioca conquistou duas vitórias em duas partidas. Primeiro, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, por 1 a 0. Depois, uma vitória de 2 a 0 contra o Bahia fora de casa pelo Brasileirão.

