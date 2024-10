Fisiculturista brasileiro é eliminado de torneio após suor atrapalhar apresentação

O fisiculturista brasileiro Ramon Dino, um dos favoritos no concurso de fisiculturismo Mr. Olympia 2024, foi eliminado da disputa neste sábado (12/10) após o suor do atleta prejudicar a apresentação. Ramon teria transpirado mais do que o normal, o que fez com que a tinta de fisiculturismo escorrer pelo corpo dele.

O resultado de Ramon, que ficou fora do top 3 nas prévias, surpreendeu os fãs da modalidade. O brasileiro foi vice-campeão das duas últimas edições do torneio e era um dos favoritos para desbancar o canadense CBum, campeão cinco vezes consecutivas desde 2019.

Ramon Dino compete na categoria Classic Physique Olympia. O atleta ainda tem chances de se recuperar na final da competição, que ocorre no domingo (13/10), mas recuperação é improvável, já que a avaliação nas prévias conta muito para o resultado final.

Com 49 representantes, o Brasil participa de 10 das 11 categorias do campeonato, que é o mais importante do fisiculturismo no mundo. O Mr. Olympia 2024 aconteceu em Las Vegas e vai até domingo (13/10).